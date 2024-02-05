Bir otomobil ile cip birbirine girdiler

D- 100 kara yolunun Ankara istikametinde Ramazan A. yönetimindeki 06 EFT 876 plakalı cip ile Mehmet Han Y. idaresindeki 54 YL 550 plakalı otomobil, Hayreddin Tokadi Hazretleri Türbesi kavşağında çarpıştı.
Kazada yabancı uyruklu E.P. ile Sibel Y. ve Ayşenur D. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.