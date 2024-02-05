SSK maaş farkı 6, Bağ-Kur maaş farkı 7 Şubat’ta ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Önceki gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı” dedi.
Kanun resmi gazetede yayınlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Işıkhan, “Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı” şeklinde konuştu.
6-7 Şubat’ta ödemeler hesaplarda
Bakan Işıkhan, “SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat’ta Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.