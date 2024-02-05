Okulların açılması ile vakalar artacak gibi

Yaşanan salgın sebebi ile hastanelerin acil servislerinde artış gözleniyor. Salgın hastalıklar hakkında Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim üyesi Cihan Yeşil, kalabalık ortamlarda, yakın temasın olduğu ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, kreşlerde, kapalı alanlarda bulaşın daha sık görüldüğünü açıkladı.

Kapalı ortamlarda uzak durun

Dr. Öğretim Üyesi Yeşil yaptığı açıklamada, “Üst solunum enfeksiyonları burun, boğaz, hava yollarının, sinüsleri tutan bakteriyel hastalıklardan oluşur. Özellikle kış aylarında sık sık karşımıza çıkar. Daha sıklıkla viral enfeksiyonu hastalıkları poliklinikte karşımıza çıkar. Bunların bulaş yolu özellikle kalabalık ortamlarda, yakın temasın olduğu ortamlarda, toplu taşıma araçlarda, kreşlerde, kapalı alanlarda ceza evleri gibi kahvehaneler gibi ortamlarda çok kolay bulaşır. Bulaş yollarından birisi de sıkı temas ile birlikte öksürük gibi partiküllerin havaya kolay yayıldığı şekilde meydana gelir. Bu hastalıklara önlem almak için ellerimizi bol sabunlu su ile yıkamamız ve kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekir ve cerrahi maske kullanmamız gerekmekte” yorumunu yaptı.

Hasta ziyaretlerinizi ileri tarihlere erteeleyin

Dr. Öğretim üyesi Cihan Yeşil “Yine viral solunum enfeksiyon olduğunu bildiğimiz kişiler ile yakın temastan kaçınmalı hasta ziyaretlerini ertelemeliyiz. Bunun yanında tedavide antibiyotik kullanmamızı gerektirecek durumlar çok sınırlıdır özellikle doktorlarımıza antibiyotik yazılması için ısrarcı olmamalıyız. Hem yanlış kullanım, hem insanlarda meydana getirdiği zararlar ile destek tedavisi stenotip tedavi çok daha ön plandadır bağışıklığımızı kuvvetlendirecek davranışlarda bulunmak, yiyecekler yemek çok daha tedavide ön plana çıkmaktadır. Spor yapmak, yağlı yiyeceklerden uzak durmak, C vitamini, bol su tüketimini arttırmak mutlaka eğer vitamin eksikliğimiz var ise bağışıklığımızı kuvvetlendirecek ilaçlardan faydalanmak bizi viral enfeksiyonlarına karşı çok daha dirençli ve korunaklı hale getirecektir” dedi.

Okulların açılması ile vakalar artabilir

Tüm Türkiye’de vakaların arttığını belirten Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Yeşil, “Tüm Türkiye’de vakaların artmış olduğu bilgisi hepinizin malumu. Çok ciddi bir artış var. Polikliniklerimize, acil servislerimize yoğun miktarda bir viral bulguları ile başlıyor hastalarımız mevcut. Özellikle önümüzde yakın dönemde okul başlıyor. Okullarımızın açılması ile beraber vakaların daha da artacağını ön görüyoruz” şeklinde konuştu.

Kronik rahatsızlığınız varsa çok dikkat edin

Dr. Yeşil, “Bunun da katkısı ile beraber özellikle yaşlı bakım evinde kalan şeker hastaları, böbrek yetmezliği rahatsızlıkları, karaciğer hastalıkları, kalp rahatsızlıkları, çeşitli nörolojik yakınmaları hastalıkları olanlar özellikle bu hasta grupları bağışıklık yönünden çok daha düşkün oldukları için çok daha dikkatli olmalılar. Özellikle hematolojik, onkolojik, kemetoropi alan, organ nakli yapılmış hastalarımız bu hastalıkları diğer sağlıklı bireyleri oranında ayakta atlatmak yerine yoğum bakımda destek alınması gerektirecek tablolar ile karşımıza gelmektedir. O yüzden bu hastalıkların çok dikkatli olması gerekiyor ”ifadelerini kullandı.