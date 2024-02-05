Migros Bolu Mağazalarında sevgililer gününe özel büyük indirim

Migros, Sevgililer Günü'ne özel olarak 4-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bu özel gün için sevdiklerinize harika hediyeler alabileceğiniz veya romantik bir akşam yemeği hazırlayabileceğiniz ürünlerde cazip indirimler sizleri bekliyor. İşte kategorilere göre indirimli ürünlerin tam listesi.
Bu Sevgililer Günü'nde Migros, aşkla dolu indirimlerle sizleri bekliyor. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz özel anlar için ihtiyacınız olan her şeyi indirimli fiyatlarla bulabileceğiniz bu kampanyayı kaçırmayın!
Gıda Ürünler indirimleri
Çikolata ve şekerleme çeşitleri, romantik akşamlarınızı tatlandıracak indirimlerle. Seçili şarap ve içecek ürünleri, özel anlarınızı kutlamak için. Hazır yemek ve tatlı seçenekleri, lezzetli bir akşam yemeği için pratik çözümler.
1 L İçim Süt: 26.90 TL
300 g Şenpiliç/Banvit Piliç Nugget: 28.90 TL
500 g Bolca Hindi Külbastı: 84.90 TL
450 g Taciroğlu 3 Dilimli Beyaz Peynir: 159.90 TL
1 L Sek Çiftlik Yeni Nesil Günlük Tam Yağlı Süt: 42.90 TL
1.650 g İpek Köy Domates Salçası: 99.90 TL
200 g Maret Dana Isıl İşlem Görmüş Afiyetle Sucuk: 69.90 TL
2 kg Hasata Osmancık Pirinç: 79.90 TL
Teknoloji ve Elektronik indirimleri
Akıllı telefonlar ve aksesuarları, sevdiklerinizle bağlantıda kalmak için. Küçük ev aletleri, günlük yaşamı kolaylaştıracak teknolojik ürünler.
Axen 82 Ekran HD Ready LED TV: 5.199 TL
Toshiba 128 Ekran Ultra HD Android LED TV: 13.379 TL
Axen 80 Ekran HD Uydu LED TV: 2.999 TL
Kumtel Tüplü Şömine Isıtıcı: 699.90 TL
Raks Elektrikli Fanlı Isıtıcı: 449.90 TL
Temizlik Ürünleri indirimleri
Cif Ultra Hız Sprey Çeşitleri: 29.90 TL
100'lü Turco Doğadan Yüzey Temizlik Havlusu: 49.90 TL
Mutfak ve Yemek Gereçleri:
Papilla Ragnar Sos Tava: 159.95 TL
Mehtap Desenli Sahan: 169.90 TL
Mehtap Desenli Sığ Tencere: 329.90 TL
Mehtap Desenli Tava: 179.90 TL
Papilla Ragnar Eco Tava: 99.95 TL
Papilla Karadeniz Balık Tavası: 279.95 TL
Giyim ve Aksesuarlar:
Nap Kadın Termal Tayt: 119.90 TL
Penti Süper 16 Den 6'lı Pantolon Çorabı: 69.90 TL
Sevgililer Günü Özel:
Sevgililer Günü Kulplu Bardak: 39.95 TL
Sevgililer Günü Rakı Bardağı: 29.95 TL
Ev Dekorasyon ve Kullanım Ürünleri:
Paşabahçe Lavinia Kase: 159.95 TL
Keramika Kırmızı Pazza Tabak: 149.90 TL
Keramika Kırmızı Kalp Çerezlik: 34.90 TL
Touch Me News Bone Kupa Flower: 79.90 TL
Myros Büyük Ayı Mum: 129.95 TL
Lav Balık Rakı Bardağı: 27.95 TL
Tivoll Dlamente Ürün Çeşitleri: 59.95 TL
2'li Paşabahçe Tuzluk: 36.95 TL
Oyuncak ve Eğlence:
Pelüşlarda %30 İndirim
Zuru Xshot Çeşitlerinde %40 İndirim
Goolitzu Markalı Oyuncaklarda %30 İndirim
Elektrikli Bisikletler:
RKS C10 Elektrikli Bisiklet: 11.990 TL
RKS MX30 Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL
RKS RV10 Elektrikli Bisiklet: 29.990 TL
Tekstil ve Moda İndirimleri:
Elanore Markalı Microfiber Yorganlarda %50 İndirim
Atkı, Bere ve Eldivenlerde %50 İndirim
Penyem ve Kafkame Giyim Ürünlerinde %40 İndirim
Elektrikli Ev Aletleri ve Teknoloji:
Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 799.90 TL
Raks Blender Set: 1.099 TL
Xiaomi Şarj Adaptörü: 229 TL
Axen 126 Ekran UHD Webos Smart Uydu LED TV: 10.199 TL
Xiaomi Redmi 128 GB Cep Telefonu: 5.199 TL
Axen 139 Ekran UHD Webos Smart Uydu LED TV: 11.999 TL
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB Cep Telefonu: 12.699 TL
Airpods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık: 3.799 TL
Büyük Ev Aletleri:
Altus 8 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 10.699 TL
Altus 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 10.999 TL
Altus No-Frost Buzdolabı: 14.499 TL
Kiwi Buharlı Kırışıklık Giderici: 599.90 TL
Xiaomi Mop 2 Pro Robot Süpürge: 9.299 TL
SEG 7 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 8.499 TL
SEG Büro Tipi Buzdolabı: 3.999 TL
Bu liste, Migros'un Sevgililer Gününe özel indirim kampanyasında yer alan ürünlerin kategorilere göre düzenlenmiş halidir. Kampanya detayları ve ürünler için Migros mağazalarını ziyaret edebilir veya online platformlarından alışveriş yapabilirsiniz.
Migros, Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen herkes için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu özel indirimlerle, sevdiklerinize kalpten gelen hediyeler alabilir veya birlikte geçireceğiniz özel anları daha da anlamlı kılabilirsiniz. Kampanya stoklarla sınırlı olduğundan, fırsatlardan yararlanmak için acele edin!
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.