Migros Bolu Mağazalarında sevgililer gününe özel büyük indirim

Migros, Sevgililer Günü'ne özel olarak 4-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bu özel gün için sevdiklerinize harika hediyeler alabileceğiniz veya romantik bir akşam yemeği hazırlayabileceğiniz ürünlerde cazip indirimler sizleri bekliyor. İşte kategorilere göre indirimli ürünlerin tam listesi.

Bu Sevgililer Günü'nde Migros, aşkla dolu indirimlerle sizleri bekliyor. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz özel anlar için ihtiyacınız olan her şeyi indirimli fiyatlarla bulabileceğiniz bu kampanyayı kaçırmayın!

Gıda Ürünler indirimleri

Çikolata ve şekerleme çeşitleri, romantik akşamlarınızı tatlandıracak indirimlerle. Seçili şarap ve içecek ürünleri, özel anlarınızı kutlamak için. Hazır yemek ve tatlı seçenekleri, lezzetli bir akşam yemeği için pratik çözümler.

1 L İçim Süt: 26.90 TL

300 g Şenpiliç/Banvit Piliç Nugget: 28.90 TL

500 g Bolca Hindi Külbastı: 84.90 TL

450 g Taciroğlu 3 Dilimli Beyaz Peynir: 159.90 TL

1 L Sek Çiftlik Yeni Nesil Günlük Tam Yağlı Süt: 42.90 TL

1.650 g İpek Köy Domates Salçası: 99.90 TL

200 g Maret Dana Isıl İşlem Görmüş Afiyetle Sucuk: 69.90 TL

2 kg Hasata Osmancık Pirinç: 79.90 TL

Teknoloji ve Elektronik indirimleri

Akıllı telefonlar ve aksesuarları, sevdiklerinizle bağlantıda kalmak için. Küçük ev aletleri, günlük yaşamı kolaylaştıracak teknolojik ürünler.

Axen 82 Ekran HD Ready LED TV: 5.199 TL

Toshiba 128 Ekran Ultra HD Android LED TV: 13.379 TL

Axen 80 Ekran HD Uydu LED TV: 2.999 TL

Kumtel Tüplü Şömine Isıtıcı: 699.90 TL

Raks Elektrikli Fanlı Isıtıcı: 449.90 TL

Temizlik Ürünleri indirimleri

Cif Ultra Hız Sprey Çeşitleri: 29.90 TL

100'lü Turco Doğadan Yüzey Temizlik Havlusu: 49.90 TL

Mutfak ve Yemek Gereçleri:

Papilla Ragnar Sos Tava: 159.95 TL

Mehtap Desenli Sahan: 169.90 TL

Mehtap Desenli Sığ Tencere: 329.90 TL

Mehtap Desenli Tava: 179.90 TL

Papilla Ragnar Eco Tava: 99.95 TL

Papilla Karadeniz Balık Tavası: 279.95 TL

Giyim ve Aksesuarlar:

Nap Kadın Termal Tayt: 119.90 TL

Penti Süper 16 Den 6'lı Pantolon Çorabı: 69.90 TL

Sevgililer Günü Özel:

Sevgililer Günü Kulplu Bardak: 39.95 TL

Sevgililer Günü Rakı Bardağı: 29.95 TL

Ev Dekorasyon ve Kullanım Ürünleri:

Paşabahçe Lavinia Kase: 159.95 TL

Keramika Kırmızı Pazza Tabak: 149.90 TL

Keramika Kırmızı Kalp Çerezlik: 34.90 TL

Touch Me News Bone Kupa Flower: 79.90 TL

Myros Büyük Ayı Mum: 129.95 TL

Lav Balık Rakı Bardağı: 27.95 TL

Tivoll Dlamente Ürün Çeşitleri: 59.95 TL

2'li Paşabahçe Tuzluk: 36.95 TL

Oyuncak ve Eğlence:

Pelüşlarda %30 İndirim

Zuru Xshot Çeşitlerinde %40 İndirim

Goolitzu Markalı Oyuncaklarda %30 İndirim

Elektrikli Bisikletler:

RKS C10 Elektrikli Bisiklet: 11.990 TL

RKS MX30 Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL

RKS RV10 Elektrikli Bisiklet: 29.990 TL

Tekstil ve Moda İndirimleri:

Elanore Markalı Microfiber Yorganlarda %50 İndirim

Atkı, Bere ve Eldivenlerde %50 İndirim

Penyem ve Kafkame Giyim Ürünlerinde %40 İndirim

Elektrikli Ev Aletleri ve Teknoloji:

Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 799.90 TL

Raks Blender Set: 1.099 TL

Xiaomi Şarj Adaptörü: 229 TL

Axen 126 Ekran UHD Webos Smart Uydu LED TV: 10.199 TL

Xiaomi Redmi 128 GB Cep Telefonu: 5.199 TL

Axen 139 Ekran UHD Webos Smart Uydu LED TV: 11.999 TL

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB Cep Telefonu: 12.699 TL

Airpods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık: 3.799 TL

Büyük Ev Aletleri:

Altus 8 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 10.699 TL

Altus 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 10.999 TL

Altus No-Frost Buzdolabı: 14.499 TL

Kiwi Buharlı Kırışıklık Giderici: 599.90 TL

Xiaomi Mop 2 Pro Robot Süpürge: 9.299 TL

SEG 7 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 8.499 TL

SEG Büro Tipi Buzdolabı: 3.999 TL

Bu liste, Migros'un Sevgililer Gününe özel indirim kampanyasında yer alan ürünlerin kategorilere göre düzenlenmiş halidir. Kampanya detayları ve ürünler için Migros mağazalarını ziyaret edebilir veya online platformlarından alışveriş yapabilirsiniz.

Migros, Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen herkes için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu özel indirimlerle, sevdiklerinize kalpten gelen hediyeler alabilir veya birlikte geçireceğiniz özel anları daha da anlamlı kılabilirsiniz. Kampanya stoklarla sınırlı olduğundan, fırsatlardan yararlanmak için acele edin!