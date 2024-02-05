Kış bitti hala kış uykusuna yatmadılar

Bioçeşitlilik ve zengin vahşi yaşam ekosistemi ile dikkatleri üzerine çeken Karadeniz Bölgesinde bu yıl bir ilk yaşanıyor. Erkek cinslerinin ağırlığı bir tona ulaşabilen dev yırtıcılar kış uykusuna yamamakta direniyor.
Kış uykusuna yatamadı dron ile görüntülendi
Karadeniz illerinde bu yıl şubat ayı gelmesine rağmen beklenen kar yağışının olmaması nedeniyle kış uykusuna yatmayan ayılar, dron kamerasına yakalandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Kış uykusuna geçemeyen ayıların doğada dolaşmaya devam etmeleri dron ile kaydedildi.
Kış bitiyor, onlar uyumuyor
Bölgenin ormanlık ve gözden uzak bölümlerinde ayıların kış uykusuna yatmayıp doğada dolaşıp yiyecek aramaları dron kamerasına yansıdı. Kaydedilen renkli görüntülerde ayının etrafta gezindiği ve yiyecek aradığı anlar yer alıyor.
Ayıların dolaşması şaşkınlık yarattı
Yaklaşık 10 yıldır doğa fotoğrafçılığı ve yaban hayvanların fotoğraf çekimi yapan Murat Em, “Ormanlık alanda çekim yaparken ayıya denk geldim ve güzel görüntüler aldık. Bu mevsimde ayının dolaşması açıkçası beni çok şaşırttı. Bölgemizde son 2 yıldır hayvan popülasyonu arttı” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.