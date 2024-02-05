6 Şubat depremi anma etkinliğinde 3.000 kişiye yemek dağıtımı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde, Bolu Valiliği'nin öncülüğünde ve Türk Kızılay Bolu Şubesi'nin destekleriyle Hatay'da anlamlı bir yardım etkinliği düzenlendi. Depremin izlerini silmek ve depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren 3.000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Bolu'dan Hatay'a Uzanan Kardeşlik Köprüsü

Bolu Valiliği ve Türk Kızılay Bolu Şubesi, depremin yıl dönümünde Hatay'da yaşayan depremzedelere destek olmak için kolları sıvadı. Gönüllülerin de desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Bolu'dan Hatay'a uzanan bir kardeşlik köprüsünün kurulmasına vesile oldu.

3.000 Depremzede İçin Sıcak Yemek

Deprem felaketinden etkilenen ve çadırkentlerde zor şartlar altında yaşamını sürdüren 3.000 kişi, bu etkinlikle sıcak bir öğünün konforunu yaşadı. Gönüllüler tarafından hazırlanan ve dağıtılan yemekler, depremzedelerin yüzünde bir tebessüm oluşturarak, zor günlerde umut ışığı oldu.

Anma ve Dayanışma

Bu etkinlik, sadece bir yemek dağıtımı olmanın ötesinde, depremde kaybedilen hayatları anma ve depremzedelere moral verme amacı taşıyor. Bolu Valiliği ve Türk Kızılay'ın öncülük ettiği bu dayanışma hareketi, toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getirerek, felaketin yaralarını birlikte sarmaya yönelik güçlü bir mesaj verdi.

Umut ve Dayanışmanın Gücü

Hatay'daki çadır kentlerde yaşayan depremzedelere yönelik gerçekleştirilen yemek dağıtımı etkinliği, umut ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bolu'dan yola çıkan yardım eli, depremin soğuk yüzüne karşı sıcak bir dokunuş oldu ve depremzedelerin yalnız olmadığını hatırlattı.

Bu etkinlik, depremin acılarını hafifletmeye ve depremzedelerin hayatına dokunmaya yönelik atılan adımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bolu Valiliği ve Türk Kızılay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen bu yardım etkinliği, felaket zamanlarında toplumsal dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor.