Bolu BİM’ler de kaçırılmayacak Şubat indirimleri: teknolojiden modaya her şey bu katalogda!

BİM, 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürün kataloğu ile alışveriş severlere müjdeli haberler veriyor. Teknolojik aletlerden kişisel bakım ürünlerine, ev gereçlerinden giyime kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünler, her bütçeye ve ihtiyaca hitap ediyor. Bu haberde, Bolu BİM'in sunduğu fırsatları kategorilere ayırarak detaylı bir şekilde inceliyoruz.
Teknoloji ve Elektronik
LG 55" UHD Smart TV: 18.999 TL
Dijitsu 32" HD Ready TV: 3.799 TL
HP 7N4W2AA Notebook: 10.999 TL
HP Tanklı Yazıcı: 5.299 TL
Tecno Spark 10 Cep Telefonu: 5.799 TL
Polosmart TWS Kulaklık: 259 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör: 999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 2.999 TL
Kişisel Bakım ve Güzellik
Polosmart Saç Düzleştirici: 279 TL
Polosmart Saç Şekillendirici: 279 TL
Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı: 219 TL
Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı: 139 TL
Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü: 179 TL
Polosmart Tırnak Kurutucu: 125 TL
Polosmart Ledli Cımbız: 75 TL
Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi: 219 TL
Polosmart Mini Traş Makinesi: 149 TL
Polosmart El ve Ayak Bakım Seti: 199 TL
Philips Epilatör: 579 TL
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici: 199 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı: 279 TL
Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı: 99 TL
Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna: 149 TL
Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası: 199 TL
Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti: 69 TL
Yüz Temizleme Fırçası: 39 TL
Makyaj Fırça Seti 7'li: 139 TL
Göz Altı Masaj Aleti: 135 TL
Ev ve Mutfak Gereçleri
Tablet Mop Temizlik Seti: 139 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı (10 Litre): 99 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı (7,5 Litre): 89 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı (5 Litre): 72,50 TL
Saplı Faraşlı Fırça: 49,50 TL
Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı: 55 TL
Yuvarlak / Dikdörtgen Tencere 1200 ml: 34,50 TL
Bulaşıklık: 59 TL
15 Bölmeli Organizer: 36,50 TL
Turşuluk 1500 ml: 42,50 TL
Zeytinlik 2500 ml: 49,50 TL
Saplı Gırgır: 47,50 TL
İkili Süzgeç: 55 TL
Dolap İçi Yumurtalık: 69 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi: 69 TL
Hobi Masası: 69 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 27,50 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri: 24,50 TL
Moda ve Giyim
Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti: 219 TL
Kadın Pijama Takımı: 225 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı: 269 TL
Askılı Çanta: 149 TL
Cüzdan: 85 TL
Erkek Kışlık Gömlek: 135 TL
Erkek Triko Hırka: 209 TL
Kadın Eşofman Altı: 109 TL
Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven: 149 TL
Kadın-Erkek Kar Eldiveni: 169 TL
Çocuk Kar Eldiveni: 159 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti: 419 TL
Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti: 329 TL
Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf: 149 TL
Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf: 99 TL
Wellsft Çift Kişilik Battaniye: 239 TL
Wellsft Tek Kişilik Battaniye: 189 TL
Erkek Terlik: 69 TL
Kadın Flanel Terlik: 75 TL
Yüz Havlusu: 54,50 TL
El Havlusu: 24,50 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li: 59 TL
Wellsoft Tv Battaniyesi: 149 TL
Keçe Kapı Önü Paspası: 32,50 TL
Bu indirimler ve daha fazlası için BİM mağazalarını ziyaret edebilir, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Fırsatları kaçırmamak için 9 Şubat 2024 tarihini ajandanıza not edin!
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.