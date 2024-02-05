Bolu BİM’ler de kaçırılmayacak Şubat indirimleri: teknolojiden modaya her şey bu katalogda!

BİM, 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürün kataloğu ile alışveriş severlere müjdeli haberler veriyor. Teknolojik aletlerden kişisel bakım ürünlerine, ev gereçlerinden giyime kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünler, her bütçeye ve ihtiyaca hitap ediyor. Bu haberde, Bolu BİM'in sunduğu fırsatları kategorilere ayırarak detaylı bir şekilde inceliyoruz.

Teknoloji ve Elektronik

LG 55" UHD Smart TV: 18.999 TL

Dijitsu 32" HD Ready TV: 3.799 TL

HP 7N4W2AA Notebook: 10.999 TL

HP Tanklı Yazıcı: 5.299 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu: 5.799 TL

Polosmart TWS Kulaklık: 259 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör: 999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi: 2.999 TL

Kişisel Bakım ve Güzellik

Polosmart Saç Düzleştirici: 279 TL

Polosmart Saç Şekillendirici: 279 TL

Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı: 219 TL

Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı: 139 TL

Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü: 179 TL

Polosmart Tırnak Kurutucu: 125 TL

Polosmart Ledli Cımbız: 75 TL

Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi: 219 TL

Polosmart Mini Traş Makinesi: 149 TL

Polosmart El ve Ayak Bakım Seti: 199 TL

Philips Epilatör: 579 TL

Polosmart Siyah Nokta Temizleyici: 199 TL

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı: 279 TL

Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı: 99 TL

Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna: 149 TL

Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası: 199 TL

Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti: 69 TL

Yüz Temizleme Fırçası: 39 TL

Makyaj Fırça Seti 7'li: 139 TL

Göz Altı Masaj Aleti: 135 TL

Ev ve Mutfak Gereçleri

Tablet Mop Temizlik Seti: 139 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı (10 Litre): 99 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı (7,5 Litre): 89 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı (5 Litre): 72,50 TL

Saplı Faraşlı Fırça: 49,50 TL

Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı: 55 TL

Yuvarlak / Dikdörtgen Tencere 1200 ml: 34,50 TL

Bulaşıklık: 59 TL

15 Bölmeli Organizer: 36,50 TL

Turşuluk 1500 ml: 42,50 TL

Zeytinlik 2500 ml: 49,50 TL

Saplı Gırgır: 47,50 TL

İkili Süzgeç: 55 TL

Dolap İçi Yumurtalık: 69 TL

Yuvarlak Emaye Tepsi: 69 TL

Hobi Masası: 69 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 27,50 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri: 24,50 TL

Moda ve Giyim

Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti: 219 TL

Kadın Pijama Takımı: 225 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı: 269 TL

Askılı Çanta: 149 TL

Cüzdan: 85 TL

Erkek Kışlık Gömlek: 135 TL

Erkek Triko Hırka: 209 TL

Kadın Eşofman Altı: 109 TL

Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven: 149 TL

Kadın-Erkek Kar Eldiveni: 169 TL

Çocuk Kar Eldiveni: 159 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti: 419 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti: 329 TL

Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf: 149 TL

Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf: 99 TL

Wellsft Çift Kişilik Battaniye: 239 TL

Wellsft Tek Kişilik Battaniye: 189 TL

Erkek Terlik: 69 TL

Kadın Flanel Terlik: 75 TL

Yüz Havlusu: 54,50 TL

El Havlusu: 24,50 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li: 59 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi: 149 TL

Keçe Kapı Önü Paspası: 32,50 TL

Bu indirimler ve daha fazlası için BİM mağazalarını ziyaret edebilir, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Fırsatları kaçırmamak için 9 Şubat 2024 tarihini ajandanıza not edin!