2024'te ehliyet yenileme süreci ve adım adım kılavuz

Ehliyet Yenileme Süreci Nasıl İşliyor?

Haberimizde 2024 yılında ehliyet yenileme süreci, gerekli belgeler, harç ücretleri ve randevu alma yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.Ehliyet yenileme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi veya ALO 199 hattı üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilmektedir. Sürücülerin, son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden temin edilebilir veya elektronik ortamda kontrol edilebilir.)

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirecek kişiler için belirlenen ücret, 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek, kaybetmek veya çaldırmak durumunda olan sürücüler için ise ücret 990 + 230 TL, toplamda 1220 TL olarak belirlenmiştir.

Randevu Nasıl Alınır?

Randevu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi randevu.nvi.gov.tr adresine gidilir. "Sürücü Belgesi" sekmesine tıklanır ve adım adım talimatlar izlenir. Randevu alındıktan sonra, belirtilen tarihte gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir.

Yeni Ehliyetlerin Özellikleri

Yeni sürücü belgeleri, lazer baskı teknolojisi ile üretilmiş olup, fotoğraflar üzerinde kopyalama risklerine karşı özel bir hologram içermektedir. Ayrıca, fotoğrafın arka kısmında güvenlik tasarımı bulunmaktadır.

Bu süreç, sürücülerin güncel bilgilerle donatılmış, daha güvenli ve teknolojik bir sürücü belgesine sahip olmalarını sağlamaktadır. Sürücülerin, belirlenen son tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları önem taşımaktadır.