TFF 2.Lig’de Düzcespor teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan’ı getirdi!

Düzcespor, teknik direktörlük koltuğunda önemli bir değişikliğe imza attı. Kulüp, Mustafa Çapanoğlu ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı.

Isparta 32spor maçını tribünde takip etti

Düzcespor için 2023-2024 futbol sezonunda rota belirleyecek olan Demirbakan, kulübün Pazar günkü Isparta 32spor ile oynayacağı maçı tribünden takip ederek takımı yakından inceledi.

Tecrübenin adı: Coşkun Demirbakan

1954 Eskişehir doğumlu olan Coşkun Demirbakan, futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'nin alt yapısında başladı ve ardından Sakaryaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Malatyaspor formalarını giydi. A Milli Takım'da da 2 kez forma şansı bulan Demirbakan, futbol severler tarafından "İmparator" lakabıyla anıldı.

Demirbakan’ın antrenörlük kariyeri

Antrenörlük kariyerine As Akyazıspor'da başlayan Demirbakan, Sakaryaspor, Alanyaspor, Malatyaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Antalyaspor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Boluspor, Kocaelispor, Altay, Tavşanlı Linyitspor, İstanbul Güngörenspor, Amedspor, Elazığspor, Adanaspor ve birçok takımı çalıştırarak tecrübesini pekiştirdi. Son dört sezon boyunca hiçbir takımda görev almayan Demirbakan, Düzcespor ile sahalara geri döndü.

Düzcespor için yeni bir başlangıç

Düzcespor'un 2023-2024 sezonundaki üçüncü teknik direktörü olarak göreve başlayan Coşkun Demirbakan, tecrübesi ve futbol bilgisiyle takımı başarıya taşımayı hedefliyor. Sosyal medyada çeşitli isimlerin dolaşıma girdiği bu süreçte, Düzcespor'un tercihi tecrübe ve başarı odaklı olmuş görünüyor.