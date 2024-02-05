Zonguldak Ereğli Spor, Gümelispor'u mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı!

Karadeniz Ereğli 1. Amatör Lig'in zirvesinde yer alan Zonguldak Ereğli Spor, rakibi Gümelispor'u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek namağlup liderliğini korudu. Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maç, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
İlk yarıda nefesler tutuldu
Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kıyasıya bir mücadele sergiledi. Zonguldak Ereğli Spor ve Gümelispor, bu bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamladı. İlk yarının golleri, heyecanı ve tempoyu yüksek tuttu.
Ereğli ikinci yarıda farkı açtı
İkinci yarıya hızlı başlayan Zonguldak Ereğli Spor, rakibi karşısında üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koydu. Yunus Emre Ovaç'ın iki golü ve Emre Kartal'ın kaydettiği golle skoru 3-1'e taşıyan Ereğli, maçın kalan kısmında da üstün bir oyun sergileyerek galibiyete uzandı.
Zirvedeki yerini pekiştiren Ereğli
Bu galibiyetle birlikte Zonguldak Ereğli Spor, puanını 34'e yükselterek ligdeki liderliğini pekiştirdi ve namağlup unvanını korudu. Gümelispor ise 6 puanda kalarak ligde kalma mücadelesini gelecek haftalara taşıdı.
Önümüzdeki haftaların beklentisi
Zonguldak Ereğli Spor'un bu kritik galibiyeti, takımın ligdeki konumunu daha da güçlendirdi. Önümüzdeki haftalar, hem Ereğli için hem de ligdeki diğer takımlar için kritik öneme sahip olacak. Gümelispor ise gelecek maçlarda puan arayışını sürdürecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.