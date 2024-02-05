2024'ün ilk enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ilk ayına ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. Beklentilerin bir nebze üzerinde gerçekleşen Ocak ayı enflasyon oranları, ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. İşte detaylar:

Ocak ayında enflasyon beklentileri aştı

Ekonomistlerin Ocak ayı için öngördüğü aylık enflasyon oranı %6,62 iken, TÜİK tarafından açıklanan veriler bu oranın %6,70 olarak gerçekleştiğini ortaya koydu. Yıllık enflasyon ise %64,86 olarak kaydedildi, bu da ekonomistlerin %64,76'lık tahminini hafifçe aştı.

Beş ayın zirvesi: aylık enflasyon artışı

Türkiye'de Ocak ayında enflasyonun hız kazanması dikkat çekti. Aylık bazda enflasyon, son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık ayında %2,93 olarak kaydedilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak'ta %6,70'e yükseldi.

Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkilerle yükselmiş olup, yıllık enflasyon %64,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık harcamalarında büyük artış

Ana harcama grupları arasında Ocak ayında en yüksek artış %17,68 ile sağlık sektöründe gerçekleşti. En az artış gösteren grup ise %1,61 azalışla giyim ve ayakkabı oldu.

ENAG ve Merkez Bankası'ndan önemli açıklamalar

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, Ocak ayı enflasyonu %9,38 artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise, asgari ücret ve diğer ücret ayarlamalarının Ocak ayında enflasyona etki edeceğini öngörmüştü.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu bekleniyor

Merkez Bankası'nın 8 Şubat'ta açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu, ekonomi çevrelerince merakla bekleniyor. Raporda, yıl sonu enflasyon tahminlerine dair önemli bilgiler yer alacak.