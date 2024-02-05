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Göztepe Stanimir Stoilov önderliğinde Süper Lig hedefine koşuyor

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Göztepe, Stanimir Stoilov liderliğinde 9 maçta 7 galibiyet elde ederek Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Stoilov, Kokovic dönemini geride bırakarak, takımı zirveye taşıyor.

Göztepe Stanimir Stoilov önderliğinde Süper Lig hedefine koşuyor mask
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Göztepe, Trendyol 1. Lig'de dikkat çekici bir performans sergileyerek, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Teknik direktörlük koltuğuna Stanimir Stoilov'un oturmasıyla beraber, sarı-kırmızılı ekip, ligdeki konumunu önemli ölçüde iyileştirdi.

Stoilov’un Göztepe karnesi

Radomir Kokovic dönemini geride bırakan Göztepe, Stoilov yönetimindeki 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak, maç başına ortalama 2.44 puan toplama başarısı gösterdi.

Dönüşümün mimarı Stoilov

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, takıma geldiği kısa süre içinde takımın oyun anlayışında ve skor kabiliyetinde önemli değişiklikler yaptı. Kokovic dönemindeki 12 maçta atılan 13 golün aksine, Stoilov altında çıktıkları 9 maçta 24 gol atarak, hücum gücünde ciddi bir artış sağladılar. Bu dönüşüm, Göztepe'nin ligdeki ikinci sıraya yerleşmesine ve Süper Lig hesapları yapmasına olanak tanıdı.

Stoilov vs. Kokovic

Stanimir Stoilov'un Radomir Kokovic'i performans anlamında geride bıraktığı açıkça görülüyor. Kokovic yönetiminde 12 maçta toplanan 20 puanın aksine, Stoilov altında Göztepe sadece 9 maçta 22 puan toplamayı başardı. Bu, maç başına düşen puan ortalamasında Stoilov için 2.44, Kokovic için ise 1.66 olarak gerçekleşti. Bu istatistikler, Stoilov'un Göztepe'ye getirdiği pozitif etkiyi net bir şekilde ortaya koydu.

Göztepe'nin gelecek hedefleri

Göztepe, Stoilov yönetimindeki bu çıkışıyla birlikte, gelecek hedeflerini daha yükseklere taşıdı. Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir avantaj elde eden İzmir ekibi, kalan maçlarında da aynı performansı sergileyerek hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Stoilov ve ekibinin bu başarılı performansı, Göztepe taraftarlarını da heyecanlandırıyor ve gelecek için umut veriyor.

 

 

 

 

05 Şub 2024 - 11:32 İzmir- Spor

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