Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı başlıyor

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu karşılaşmalarda, hangi takımın bir üst tura yükseleceği merakla bekleniyor.

3 Günlük futbol şöleni

Yarın başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, futbol tutkunlarını heyecanlandırıyor. 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günleri de maçlarla dolu olacak. Bu turda mücadele eden takımlar için her an her şeyin değişebileceği bu heyecan dolu dönemde, kazanan takımlar adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat türkiye kupası son 16 turu maç programı:

Yarın başlayacak olan son 16 turunda, takımlar arasında çekişmeli bir mücadele yaşanacak. Hangi takımların yarı finale yükselme şansını elde edeceği belirsizliğini koruyor.

Yarın

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba

14.30 Sivasspor - Konyaspor

17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş