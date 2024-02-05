Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı başlıyor

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu karşılaşmalarda, hangi takımın bir üst tura yükseleceği merakla bekleniyor.
3 Günlük futbol şöleni
Yarın başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, futbol tutkunlarını heyecanlandırıyor. 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günleri de maçlarla dolu olacak. Bu turda mücadele eden takımlar için her an her şeyin değişebileceği bu heyecan dolu dönemde, kazanan takımlar adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Ziraat türkiye kupası son 16 turu maç programı:
Yarın başlayacak olan son 16 turunda, takımlar arasında çekişmeli bir mücadele yaşanacak. Hangi takımların yarı finale yükselme şansını elde edeceği belirsizliğini koruyor.
Yarın
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba
14.30 Sivasspor - Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.