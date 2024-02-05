Yalçın Koşukavak önderliğinde Boluspor, Trendyol 1.Lig’de çıkışa geçti

Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğindeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Altay'dan sonra takımın başına geçen Koşukavak, kısa sürede takımı zirve yarışının içine soktu.

Yalçın Koşukavak farkı

Koşukavak yönetimindeki Boluspor, ligde çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle önemli bir başarı grafiği çizdi. Bu sonuçlarla maç başına 1.67 puan ortalaması yakalayan Boluspor, play-off hattının sadece 1 puan gerisinde 9. sıraya yerleşerek Süper Lig hedefine odaklandı. Yalçın Koşukavak'ın tecrübesi ve stratejik hamleleri, takımın skor üretme kapasitesini artırırken, önceki dönemlerde yaşanan gol sıkıntısını da ortadan kaldırdı.

Gol yollarında açılım

Koşukavak'ın yönetimindeki Boluspor, 18 lig maçında 21 gol atarak rakip fileleri havalandırmada büyük bir başarı gösterdi. Bu performans, takımın oyun yapısında ve gol yollarındaki etkinliğinde belirgin bir iyileşme olduğunu gösterdi.

İkinci yarıda muhteşem dönüş

Boluspor, Koşukavak'ın etkisiyle ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaptı. Adanaspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücüspor ile yapılan maçlarda toplamda 10 puan toplayarak ilk devrede elde edilen 4 puanlık performansı geride bıraktı. Bu dönüş, takımın ligdeki konumunu güçlendirirken, play-off yarışındaki iddiasını da pekiştirdi.

Son 7 maçta göz kamaştıran performans

Boluspor, son 7 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle adeta formda olduğunu kanıtladı. Bu süreçte elde edilen başarılı sonuçlar, takım ligde kalma mücadelesinden rotasını şampiyonluk mücadelesine çevirdi.