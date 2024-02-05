Bu kurala uymayan esnaflara ceza yağacak

Bolu Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri Beyanname Dönemi ile ilgili duyuru yaptı. Yazılı duyuruda 2024 yılı Ölçü ve Tartı Aletleri Beyanname Dönemi’nin 30 Ocak başladığı ve 29 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği açıklandı. Buna göre 2022 damgalı, kapalı ve açık pazar yerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletleri sahiplerinin, Bolu Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna gelerek, beyanname vermeleri gerekiyor.

Söz konusu tarihler arasında beyanname vermeyenler hakkında ise 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacağı açıklandı.