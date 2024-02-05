Bu kurala uymayan esnaflara ceza yağacak

Bolu Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri Beyanname Dönemi ile ilgili duyuru yaptı. Yazılı duyuruda 2024 yılı Ölçü ve Tartı Aletleri Beyanname Dönemi’nin 30 Ocak başladığı ve 29 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği açıklandı. Buna göre 2022 damgalı, kapalı ve açık pazar yerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletleri sahiplerinin, Bolu Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna gelerek, beyanname vermeleri gerekiyor.
Söz konusu tarihler arasında beyanname vermeyenler hakkında ise 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.