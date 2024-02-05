Sakaryasporlu Kabongo Kasongo’ya Göztepe kancası

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe'nin golcü arayışı devam ediyor. Takımın hedefindeki isim ise Sakaryaspor'un başarılı forveti Kabongo Kasongo. Edinilen bilgilere göre, Göztepe, Kasongo'nun transferi için Sakaryaspor'a futbolcu takası ve nakit para içeren bir teklif sundu. Göztepe'nin bu hamlesi, transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekti.

Kasongo’nun durumu belirsiz

Sakaryaspor, sezonun ikinci yarısına beklenenden daha zor bir başlangıç yaptı. İlk üç maçtan zaferle ayrılamayan takım, Kasongo'nun geleceği konusunda belirsizliklerle karşı karşıya. Forvetin performansı, takımın ligdeki konumunu doğrudan etkiliyor, bu yüzden transfer dönemi Sakaryaspor için oldukça kritik bir öneme sahip.

Göztepe’den kritik teklif

Göztepe, Kasongo için Sakaryaspor'a Atınç Nukan veya Mame Diouf'tan birini ve ekstra olarak nakit para teklif etti. Bu teklif, her iki takım için de maddi ve sportif açıdan yeni kapılar açabilir. Göztepe'nin bu ısrarcı hamlesi, Kasongo'nun transferi konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Transfer pazarlığı ve beklentiler

Göztepe ile Sakaryaspor arasındaki pazarlıkların kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Sakaryaspor yönetimi, sunulan teklifi değerlendirirken, Kasongo'nun kariyeri için en iyi kararı vermek zorunda. Bu transfer, her iki kulüp için de yeni bir başlangıç olabilir.

Kasongo'nun tercihi ve geleceği

Sezon boyunca sakatlıklarla mücadele eden Kasongo'nun Göztepe'ye transfer olma isteği, transfer dedikoduları arasında yer alıyor. Oyuncunun bu tercihi, transferin sonucunu doğrudan etkileyebilir.