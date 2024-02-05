Altay'ın Trendyol 1.Lig’de zorlu mücadelesi: Gol sessizliği ve mali kriz

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay, hem mali hem de sportif anlamda zor bir dönemden geçiyor. Finansal sıkıntılar nedeniyle oyuncularının maaşlarını ödeyememe ve onları serbest bırakmama mücadelesi veren ekip, özellikle gol yollarında büyük bir kriz yaşıyor. Takımın önemli golcüleri Marco Paixao ve Deniz Kadah'ın takımdan ayrılması, bu krizi daha da derinleştirdi.
Gol yollarında büyük sessizlik
Altay, son üç lig maçında hem savunmada hem de hücumda ciddi problemler yaşadı. Tuzlaspor, Kocaelispor ve Göztepe ile yapılan maçlarda kalesinde gol görmesine engel olamayan İzmir ekibi, rakip fileleri havalandıramadı da. Bu maçlardaki performans, takımın ne kadar ciddi bir gol sorunu olduğunu ortaya koydu.
Yalnızca bir ışık
Kadroda yer alan oyuncular arasında, ligde skora doğrudan katkı sağlayan tek isim olan Eren Erdoğan, yalnızca 1 golle bu alanda öne çıkıyor. Bu durum, takımın gol yollarındaki etkinliğinin ne derece düşük olduğunun bir göstergesi.
Ligde gol sıkıntısı
Bu sezon ligde yalnızca 11 gol atabilen Altay, Giresunspor ile birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda. Bu durum, takımın karşılaştığı sportif problemlerin yanı sıra gol üretme konusundaki sıkıntıları da gözler önüne seriyor.
Altay'ın önündeki zorlu yol
Altay için yolun sonu henüz görünmüyor. Mali krizler ve sportif başarısızlıklar takımı olumsuz etkilese de, İzmir ekibinin bu zorlu dönemi aşmak için bir yol bulması gerekiyor. Gol yollarındaki sessizliği sona erdirmek ve savunmadaki açıkları kapatmak, ligde kalma mücadelesinde kritik öneme sahip olacak.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.