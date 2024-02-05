Altay'ın Trendyol 1.Lig’de zorlu mücadelesi: Gol sessizliği ve mali kriz

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay, hem mali hem de sportif anlamda zor bir dönemden geçiyor. Finansal sıkıntılar nedeniyle oyuncularının maaşlarını ödeyememe ve onları serbest bırakmama mücadelesi veren ekip, özellikle gol yollarında büyük bir kriz yaşıyor. Takımın önemli golcüleri Marco Paixao ve Deniz Kadah'ın takımdan ayrılması, bu krizi daha da derinleştirdi.

Gol yollarında büyük sessizlik

Altay, son üç lig maçında hem savunmada hem de hücumda ciddi problemler yaşadı. Tuzlaspor, Kocaelispor ve Göztepe ile yapılan maçlarda kalesinde gol görmesine engel olamayan İzmir ekibi, rakip fileleri havalandıramadı da. Bu maçlardaki performans, takımın ne kadar ciddi bir gol sorunu olduğunu ortaya koydu.

Yalnızca bir ışık

Kadroda yer alan oyuncular arasında, ligde skora doğrudan katkı sağlayan tek isim olan Eren Erdoğan, yalnızca 1 golle bu alanda öne çıkıyor. Bu durum, takımın gol yollarındaki etkinliğinin ne derece düşük olduğunun bir göstergesi.

Ligde gol sıkıntısı

Bu sezon ligde yalnızca 11 gol atabilen Altay, Giresunspor ile birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda. Bu durum, takımın karşılaştığı sportif problemlerin yanı sıra gol üretme konusundaki sıkıntıları da gözler önüne seriyor.

Altay'ın önündeki zorlu yol

Altay için yolun sonu henüz görünmüyor. Mali krizler ve sportif başarısızlıklar takımı olumsuz etkilese de, İzmir ekibinin bu zorlu dönemi aşmak için bir yol bulması gerekiyor. Gol yollarındaki sessizliği sona erdirmek ve savunmadaki açıkları kapatmak, ligde kalma mücadelesinde kritik öneme sahip olacak.