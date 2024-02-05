- Spor

Altay'ın Trendyol 1.Lig’de zorlu mücadelesi: Gol sessizliği ve mali kriz

ABONE OL Google News Sayfamız

Altay, Trendyol 1. Lig'de mali kriz ve gol yollarındaki büyük sessizlikle mücadele ediyor. Son 3 maçta kalesinde gol görmesine engel olamayan ekip, gol atma konusunda da sıkıntı yaşıyor.

Altay'ın Trendyol 1.Lig’de zorlu mücadelesi: Gol sessizliği ve mali kriz mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay, hem mali hem de sportif anlamda zor bir dönemden geçiyor. Finansal sıkıntılar nedeniyle oyuncularının maaşlarını ödeyememe ve onları serbest bırakmama mücadelesi veren ekip, özellikle gol yollarında büyük bir kriz yaşıyor. Takımın önemli golcüleri Marco Paixao ve Deniz Kadah'ın takımdan ayrılması, bu krizi daha da derinleştirdi.

Gol yollarında büyük sessizlik

Altay, son üç lig maçında hem savunmada hem de hücumda ciddi problemler yaşadı. Tuzlaspor, Kocaelispor ve Göztepe ile yapılan maçlarda kalesinde gol görmesine engel olamayan İzmir ekibi, rakip fileleri havalandıramadı da. Bu maçlardaki performans, takımın ne kadar ciddi bir gol sorunu olduğunu ortaya koydu.

Yalnızca bir ışık

Kadroda yer alan oyuncular arasında, ligde skora doğrudan katkı sağlayan tek isim olan Eren Erdoğan, yalnızca 1 golle bu alanda öne çıkıyor. Bu durum, takımın gol yollarındaki etkinliğinin ne derece düşük olduğunun bir göstergesi.

Ligde gol sıkıntısı

Bu sezon ligde yalnızca 11 gol atabilen Altay, Giresunspor ile birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda. Bu durum, takımın karşılaştığı sportif problemlerin yanı sıra gol üretme konusundaki sıkıntıları da gözler önüne seriyor.

Altay'ın önündeki zorlu yol

Altay için yolun sonu henüz görünmüyor. Mali krizler ve sportif başarısızlıklar takımı olumsuz etkilese de, İzmir ekibinin bu zorlu dönemi aşmak için bir yol bulması gerekiyor. Gol yollarındaki sessizliği sona erdirmek ve savunmadaki açıkları kapatmak, ligde kalma mücadelesinde kritik öneme sahip olacak.

# deniz

05 Şub 2024 - 16:50 İzmir- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL