05 Şub 2024 - 20:00- Güncel G:

Eğitimli karasinek görenleri şok etti

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Karasinek, karasinek zararlı mı, karasinek eğitilir mi, karasinek nerede yaşar, karasinek hangi mevsimde çoğalır, kışın karasinek olur mu?

Eğitimli karasinek görenleri şok etti mask
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Sosyal medyada dolaşan bir video görenleri şok etti. Sosyal medya videosundaki bu görüntü bir karasineğin eğitimle neler yapabildiğini gözler önüne seriyor. Videoda karasinek kendisini eğiten kişinin talimatlarına bakın nasıl uyuyor…

Karasinek talimatları yerine getiriyor

Sosyal medya bilim videoları yayınlayan bir hesapta paylaşılan görüntüyü konuşuyor. Videoda bir karasinek kendisini eğiten kişinin verdiği talimatları bir bir yerine getiriyor.

Dur deniyor duruyor, yürü deniyor yürüyor

Görüntüde önce karasinek kendisini eğiten kişinin çağrısına uyarak işaret parmağının gösterdiği noktaya gidiyor. Bir süre beklemesini işaret eden eğitmen karasineğin o noktada beklemesinden sonra parmağıyla karasineğe L şeklinde bir güzergâh çiziyor. Eğitimli karasinek gösterilen çizgide ilerleyerek o güzergâhı kat ediyor.

Tekerlek gibi döndürüyor

Eğitmen daha sonra karasineğin önüne bir pul koyarak onu yuvarlamasını işaret ediyor. Talimatı alan karasinek pulu tekerlek gibi döndürmeye başlıyor. Görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek insanların dahi eğitilemediği dünyada bir karasineğin eğitilmiş olmasından dolayı duydukları hayreti dile getiriyorlar

Karasinek nedir? Karasinek ne yer? Karasinek hangi hastalıkları bulaştırır?

Karasinek, arka kanatlarının değişimiyle oluşan halter denen denge organı sayesinde bütün uçucu böcekler içinde en üstün uçma kabiliyetine sahip usta bir akrobattır. Her türlü gıda ve çöp artıklarıyla beslenirler. Karasinekler ortalama 3 km uçarak çevrede insanların yaşadığı her yeri istila ederler ve vücutlarında çok çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için her dolaştığı şeye mikrobu bulaştırırlar. Karasinekler gezdiği yerlere dışkı bırakırlar. Koleradiyaredizanterihepatit çocuk felcigıda zehirlenmelerisalmonellozverem gibi hastalıklara neden olurlar.

 
 
 
 
 
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Bilimin Dilimi (@bilimindilimi)'in paylaştığı bir gönderi

# çocuk, sosyal medya

05 Şub 2024 - 20:00 - Güncel

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