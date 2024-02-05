Türkiye’nin ve Bolu’nun gözde tatil yeri Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda buz tutan gölde ziyaretçiler kar ve buz keyfinin tadını çıkarırken hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

Gölcük’e ziyaretçi akını

Bolu Merkez’e 13 km uzaklıkta olan Bolu Gölcük Tabiat Parkı dört mevsim büründüğü güzellikle ziyaretçilerini büyülüyor. Gölcük’e gelen ziyaretçiler dört mevsim manzaranın tadını çıkarıyor.

Gölcük bembeyaz

Kış mevsiminde bembeyaz gelinliği ile ziyaretçilerini karşılayan Bolu Gölcük Tabiat Parkı özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçiler Gölcük’te mevsimin getirdiği şartlarda doğa ile kucaklaşıyor.

Gölcük’e yoğun ilgi

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Gölcük, yurdun dört bir köşesinden gelen ziyaretçilerle, en yoğun kış günlerini yaşıyor. Kış mevsiminin doruğa ulaştığı Gölcük’te tehlikeyi de beraberinde getirse de ziyaretçiler bu tehlikeye pek de kulak asmıyor.

Adrenalin düşkünü ziyaretçiler

Beyaz örtüyle kaplanmış göl çevresinde tur atanlar, yamaçtan kızak ve şambrellerle kayan çocuklar, donmuş göl üzerine çıkmanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirten uyarı levhalarına rağmen, çoluk çocuk buz tutan gölün üzerine çıkarak hatıra fotoğrafları çektirip, selfi yapıyorlar. Gölün her kırılabileceğini düşünmeyen ziyaretçiler buz tutan gölde yürüyüşler yaparak hatta dans ederek hayatlarını tehlikeye atıyorlar.