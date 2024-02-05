Türkiye’nin ve Bolu’nun gözde tatil yeri Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda buz tutan gölde ziyaretçiler kar ve buz keyfinin tadını çıkarırken hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

Gölcük’e ziyaretçi akını
Bolu Merkez’e 13 km uzaklıkta olan Bolu Gölcük Tabiat Parkı dört mevsim büründüğü güzellikle ziyaretçilerini büyülüyor. Gölcük’e gelen ziyaretçiler dört mevsim manzaranın tadını çıkarıyor.
Gölcük bembeyaz
Kış mevsiminde bembeyaz gelinliği ile ziyaretçilerini karşılayan Bolu Gölcük Tabiat Parkı özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçiler Gölcük’te mevsimin getirdiği şartlarda doğa ile kucaklaşıyor.
Gölcük’e yoğun ilgi
Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Gölcük, yurdun dört bir köşesinden gelen ziyaretçilerle, en yoğun kış günlerini yaşıyor. Kış mevsiminin doruğa ulaştığı Gölcük’te tehlikeyi de beraberinde getirse de ziyaretçiler bu tehlikeye pek de kulak asmıyor.
Adrenalin düşkünü ziyaretçiler
Beyaz örtüyle kaplanmış göl çevresinde tur atanlar, yamaçtan kızak ve şambrellerle kayan çocuklar, donmuş göl üzerine çıkmanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirten uyarı levhalarına rağmen, çoluk çocuk buz tutan gölün üzerine çıkarak hatıra fotoğrafları çektirip, selfi yapıyorlar. Gölün her kırılabileceğini düşünmeyen ziyaretçiler buz tutan gölde yürüyüşler yaparak hatta dans ederek hayatlarını tehlikeye atıyorlar.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.