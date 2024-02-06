- Güncel

Tencereye bu sihirli içeriği ekleyin!

ABONE OL Google News Sayfamız

Yaprak sarma hazırlarken sert yaprakların lokum gibi yumuşamasını sağlayan mükemmel bir yöntem keşfedin! Tencereye ekleyeceğiniz sadece 1 bardak bu sihirli içerik, yaprak sarmalarınızı mükemmel bir lezzete kavuşturacak

Tencereye bu sihirli içeriği ekleyin! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Asma yaprağından sarma yapmak, Türk ve birçok Akdeniz ülkesinin mutfak kültüründe önemli bir yer tutar. Lezzetli ve sağlıklı bir sarma yapmak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte adım adım asma yaprağından sarma yapma rehberi.

Malzemeler:

1 kg taze asma yaprağı ya da hazır salamura asma yaprağı

2 su bardağı pirinç

1 büyük soğan, ince doğranmış

Yarım demet maydanoz, ince kıyılmış

Yarım demet dereotu, ince kıyılmış

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

1 çay bardağı zeytinyağı

2 limonun suyu

Sıcak su

Hazırlık Aşaması nasıl olur

Asma Yapraklarının Hazırlanması: Taze asma yapraklarını kullanıyorsanız, yaprakların acısını almak için kaynar suda 2-3 dakika haşlayın ve soğuk suya alarak şoklayın. Salamura asma yapraklarını kullanacaksanız, tuzunu almak için bol suyla yıkayıp süzün.

İç Harcın Hazırlanması: Pirinci güzelce yıkayıp süzün. Bir kasede ince doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz, dereotu, salça, zeytinyağı, tuz ve baharatları pirinçle karıştırın. İç harcınız hazır.

Sarma İşlemi nasıl yapılır

Asma yaprağının parlak yüzü altta kalacak şekilde tezgaha yayın. Yaprağın ortasına bir miktar iç harç koyun. Yaprağın alt ve üst kısmını içe doğru katlayın ve rulo şeklinde sarın. Sarma işlemini yapraklar bitene kadar tekrarlayın.

Sert yaprakların yumuşaması için sihirli içerik

Dolmalar tencerenin yarısına gelecek şekilde sıralı ve muntazam dizin. En üst bölümü artan yapraklarla kapatın. Derin olmayan yayvan bir tabak koyarak dolmaları baskılayın. Yaprak sarmasını pişirirken tencereye ekleyeceğiniz 1 bardak limon suyu, yaprakların daha kolay pişmesini ve yumuşacık bir kıvama ulaşmasını sağlar. Limon suyunun asidik özelliği, yaprakların sert liflerini yumuşatarak, hem pişme süresini kısaltır hem de yaprakların lezzetini artırır.

Nasıl Uygulanır?

Yapraklarınızı sardıktan sonra tencerenize dizin. Sarma işleminin üzerine 1 bardak limon suyunu dökün. Limon suyunun üzerine, yaprakların üzerini örtecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve yaprak sarmalarınızı düşük ateşte pişirin. Bu basit yöntemle, yaprak sarmalarınızın daha lezzetli ve yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Limon suyu, aynı zamanda yaprak sarmalarınıza hafif bir ekşilik de katarak, lezzetini daha da zenginleştirir.

İpuçları ve püf noktası

Yaprakların daha iyi pişmesi için tencerenin kapağının altına bir tabak koyabilirsiniz. Bu, yaprakların suyun içinde eşit şekilde pişmesine yardımcı olur. Yaprak sarmalarınızı pişirirken, içlerinin daha iyi pişmesi için ara sıra tencereyi sallayabilirsiniz. Yaprak sarma yaparken karşılaştığınız sert yaprak sorununa limon suyu ile pratik bir çözüm bulabilirsiniz. Bu yöntem, yaprak sarmalarınızın her zaman mükemmel kıvamda olmasını sağlayacak ve sarma yapmayı sizin için daha keyifli bir hale getirecek. 

# Türk

06 Şub 2024 - 07:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL