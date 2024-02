Eğitim-İş Sendikası, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Bolu Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bolu Temsilciliği’nden 6 Şubat depremleri açıklaması

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz ‘adalet ve hazırlık’ çağrısında bulundu. Korkmaz, deprem faciasından bir yıl sonra hala acısının taze olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Dinmeyen bir acının yıl dönümünde, gerçekleri bir kere daha haykırıyoruz! 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti ama hayatımızdaki artçıları sürüyor, bizden alınanların yüreğimizde açtığı yara hala sıcak. Elbette sadece resmi rakamlara göre bile 50.783 insanımızı yitirdiğimiz bir facianın yarası zaten kolay dinmez ama yaramızın hala ilk günkü gibi kanıyor olmasında ülkeyi yönetenlere 6 Şubat’ın ders olmamasının etkisi büyük”

Korkmaz: “Rant odaklı kentleşmenin bedeli ağır oldu”

“İnsan değil rant odaklı kentleşmenin, amansız bir betonlaşmanın ve denetimsizliğin bedeli ödenmişti. Seçim zamanı oy gelsin diye verilen imar izinleri, sağlam olmayan zeminde rant için yaratılan yerleşkeler, ilgili kamu kurumları tarafından yürütülmesi gereken denetim ve tedbir mekanizmalarının iğdiş edilmesi 50 bini aşkın insanımızı bizden koparttı. Birileri bu canlara rakam olarak bakmaya alışık olsa da yitip gidenlerin her biri birinin kardeşi, evladı, annesi, babasıydı. Her birinin hayalleri ve uğraşları vardı. Her birinin yokluğu, onlarca, yüzlerce yakınında kapanması mümkün olmayan yaralar açtı. Yine yüz binlerce aile evsiz kaldı, yüz binlerce insanımız uzuvlarını kaybetti.”

“Yerel seçim için harcanan çaba, su sorunu için harcanmadı”

“Öte yandan; depremin yıktığı 11 ilde hayat normale dönmüş değil. Buradaki insanlar için yerel seçim hazırlığı için harcadıkları gayretin yarısını bile harcamayan yöneticiler yüzünden bazı illerimizde hala içme suyu problemi yaşanıyor. İnsanlar kara kışı çadırlarda, konteynırlarda karşıladı. Elektrik ve ısınma problemleri artık bu illerin birçoğunda günlük rutin haline geldi. Birçok yerde hala kamu görevlilerinin barınma ve ulaşım sorunu bile çözülemediği için eğitimden sağlığa kadar neredeyse hiçbir kamu hizmeti aksaksız yürütülemiyor.”

“12 ay geçti, sorunlar çözülmedi”

“Buradan, aradan geçen 12 aya rağmen yarası sarılmayan bu yerden soruyoruz: “Şimdi zamanı mı?” Başka ülkelerde hafif yaralanmalarla atlatılacak şiddette depremlerin bizde hala neden on binlerce insanın canına mal olduğunu sormanın zamanı mı? İnsanlık 200 yıl önce ödediği vergilerin akıbetini sorma hakkını elde etti, bizden onlarca yıldır toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığını sormanın zamanı mı? Depremden sonra başlayan yargılamaların neden yöneticilere uzanmadığını, bu binaların topraktan kendi kendine mi filizlendiğini sormanın zamanı mı? Zaten yöneticilerin hataları ve eksiklikleri nedeniyle felaketi yaşayan insanlarımızın hala barınma ve içme suyu gibi en temel ihtiyaçlarının bile neden giderilemiyor olduğunu sormanın zamanı mı? Soracağız arkadaşlar; bıkmadan, usanmadan, korkmadan, cevap alana kadar soracağız.”

“Unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız”

Birleşik Kamu-İş olarak bu uğurda uğraş vermeye devam edeceğimizi, bu yıkımı unutturmayacağımızı, bu konuda hem adaletin hem de bundan sonrasında alınacak tedbirlerin takipçisi olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız!”

TMMOB Bolu: Kamu gücü yetersiz kalmıştır

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bolu Temsilciliği ise, acil müdahalede kamu gücünün yetersiz kaldığını vurguladı. Yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Evet, Şubat 2023 Depremlerinin tarihimizin en büyük depremlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kadar büyük ve yaygın depremler karşısında kayıpları sıfıra indirmek belki mümkün olmayabilirdi fakat ortaya çıkan yıkımın ve kayıpların böylesi dehşet verici seviyelerde olmasının önüne geçmek pekâlâ mümkündü.

“Her yıl yıkıcı deprem yaşıyoruz ancak gerekli adımları atmıyoruz”

Dünyada her yıl ortalama olarak Richter ölçeğine göre 7.0 ve üzeri 19 deprem olmaktadır. Ancak bunlardan sadece bazılarının yıkıcı etkisi olmaktadır. Bu etki depremin niteliğinden çok gerçekleştiği bölgedeki yaşam alanlarının maalesef kırılganlığından kaynaklanmaktadır.

Ülkemiz ise yaşam alanlarının kırılganlığı açısından dünyada en olumsuz örneklerden birini oluşturmaktadır. Çünkü ülkemiz ortalama olarak her 1,5 yılda yıkıcı sonuçları olan depremleri yaşamasına rağmen bir türlü gerekli adımlar atılmamaktadır.

“Yüzbinlerce konutun yıkımı ilahi takdirle izah edilmiştir”

Ülkemizde milat olarak kabul edilen Marmara depremlerinden buyana geçen 24 yıllık zaman diliminde atılan adımlar, yapılması gerekenlerin yanında son derece zayıf kalmıştır. Son yıllarda Elazığ ve İzmir’de meydana gelen göreli olarak sınırlı depremlerde bile ortaya çıkan yıkımın boyutları adeta birer uyarı niteliğinde olmasına rağmen depreme hazırlık konusunda zafiyetler görmezden gelinmiş, sonuçta Şubat 2023 Depremlerinin büyüklüğü bahane edilerek yüzbinlerce konutun yıkımı veya ağır hasarlı hale gelmesi ilahi takdirle izah edilmiştir.

“Arama kurtarma çalışmalarında kamu gücü sınıfta kaldı”

Afet sonrası arama-kurtarma, yardım ulaştırma, beslenme ve acil barınma ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarında kamu gücünün sınıfta kaldığı, geçmiş depremlerden ders alınmadığı tüm kamuoyunun malumudur. Yurttaşlarımızın dayanışma bilinci ve gönüllü çalışmalarının büyük katkısıyla depremin ilk elden yaralarının sarılması konusunda eksiklikler giderilmeye çalışılmış olsa da afete müdahalenin devamındaki aşamalarında da kriz yönetilememiştir.

Geçici yerleşim alanlarının kurulması, enkaz kaldırma işlemleri, ulaşım, elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi altyapı hizmetleri, depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen sağlanamamıştır.

“Deprem bölgesinde temel ihtiyaç sorunu devam etmektedir”

Depremlerin 1. yılını geride bırakırken depremin en çok etkilediği Antakya başta olmak üzere deprem bölgesinde barınma, beslenme, sağlık, hijyen, içmesuyu, eğitim gibi en temel insani ihtiyaçlara yönelik sorunlar hala devam etmektedir. Yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı yapılar insan hayatını tehlikeye sokmaya devam ederken, kontrolsüz bir şekilde yürütülen enkaz kaldırma işlemleri çevreye ve insan sağlığına zararlar vermekte, enkaz toplama alanları ise içmesuyu kaynaklarını kirletmesi bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır.

“Afet sonrası çalışmalar şeffaflıkla yürütülmemiştir”

Afet sonrasının ileriki çalışmalarının ise, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü söylemek pek de mümkün değildir. Bir yandan şehirlerin yeniden kurulması, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması, konut ve işyeri ihtiyacının karşılanması konularında seçim öncesi verilen taahhütlerin ötelendiği görülürken, diğer yandan yapılan çalışmaların da sağlıklı kentleşme ve güvenli yapılaşma açısından (yer seçiminden inşa kalitesine kadar) kaygı verici örnekler içermektedir.

“6 Şubat depremi son olmayacaktır”

Ayrıca siyasi iktidarın deprem sonrası kentlerin yeniden ayağa kaldırılması, hayatın normale döndürülmesi doğrultusunda 319 binini 1 yıl içerisinde teslim etmek kaydıyla 650 bin konutun yapılacağı yönündeki beyanlarının oldukça gerisinde kaldıkları görülmektedir.

6 Şubat Depremleri coğrafyamızın tanık olduğu ilk büyük deprem olmadığı gibi son da olmayacaktır. Ne zaman nerede büyük bir depremin meydana geleceği bilinmemekle birlikte felakete dönüşmesini önlemek için ivedilikle hayata geçirilmesi gerekenler bellidir.

6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşımızı bir kez daha saygıyla anıyor, aynı ihmaller nedeniyle bir daha aynı acıları yaşamamak için kaybedecek tek bir günümüzün bile olmadığını hatırlatıyoruz”

“Milletinin her zaman yanında olan bir sivil toplum örgütü”

Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, ise 6 Şubat sebebiyle yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Milleti ile devletinin her zaman ve şartta yanında olan bir sivil toplum örgütü olarak depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın tüm imkanlarımızla yardımına koştuk.

Türkiye Kamu-Sen tarafından kurulan deprem komisyonu ve AFAD iş birliği çerçevesinde yardım kampanyaları düzenleyerek ayni ve nakdi yardımların deprem bölgesine ulaşmasını sağladık.

Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel başkan yardımcılarımız ve birçok şube başkanımız bu kapsamda deprem bölgesini defalarca ziyaret ettiler. Sağlık çalışanları ile bir araya gelip, eksikliklerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulundular.

“Sorunlarının çözülmesi için gayret edildi”

Depremden etkilenen sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için başvurularda bulunarak, kamu çalışma hayatı ile ilgili sorunlarının çözülmesi için gayret edildi. Deprem bölgesinde arama- kurtarma ve daha sonrasında tedavi ile rehabilitasyon süreçlerinde görev alan tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için eksikliklerin giderilmesi noktasında yardım ettik, katkı sunduk. Onlar deprem sürecinin kahramanlarıydı. Her birine emekleri ve özverileri için teşekkür ediyoruz.

“Yaraların sarılmaya çalışıldığı bir yılı geride bırakıyoruz”

Bugün deprem tahribatının giderilmeye, yaraların sarılmaya çalışıldığı bir yılı geride bırakıyoruz. İnanıyorum ki millet ve devlet el ele vererek hep beraber bu zorlu süreç tamamlanacaktır.

Depremi unutmadık, unutturmayacağız. Daha başka acılar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının gerekliliğini ve tüm ülke genelinde bir deprem seferberliğinin olmasını istiyoruz.

Depremde hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, tüm depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz”