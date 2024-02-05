Yerli ve milli Spider-Man’ın 20. durağı Bolu oldu!

Koç, Bolu'da cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşlarla unutulmaz anlar yaşadı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekti. Özellikle çocuklar, yerli örümcek adam ile buluşmanın heyecanını yaşadılar. Koç'un bu özverili yolculuğu hem büyüklerin hem de küçüklerin ilgisini çekmeyi başardı.

Hayaller peşinde bir yolculuk

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Koç afetzede çocuklara moral vermek amacıyla ücretsiz animasyon gösterileri yapmıştı. Bu olay, onun Türkiye'yi örümcek adam kostümüyle gezme hayalini daha da alevlendirdi. Koç, bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı ve Türkiye'nin dört bir yanını gezme serüvenine atıldı.

“Bolu’nun tarihi yerlinden hayran kaldım”

Bolu’ya hayran kalan Koç, “Şu an 20’nci şehir olan Bolu'dayım. Bolu'nun tarihi yerlerini görmekten hayran kaldım. Hayran olduğum için Bolu'ya da uğramak istedim. Bolu'nun tarihi, insanı gerçekten cana yakın hissettiriyor. Meşhur yemeklerini daha tatmadım ama yemeklerinin tadına bakacağım.

“6 Şubat öncesi moral verdiğimi düşünüyorum”

Bolu halkı, beni yüzde doksan iyi karşıladı; esnaflar çağırıp bir şeyler ikram ediyorlar. "Bolumuza hoş geldin, neşelendirdin bizi bu zor günümüzde," diyorlar. 6 Şubat depremi öncesi biraz moral verdiğimi düşünüyorum. Bolu halkı da beni sevdi. Bolu halkına Türkiye'nin her yerinden kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Bolu, beni güzel karşıladı. Kötü bir ön yargı almadım Bolu'dan.

“Maraş depreminde çocuklara yardım ettim”

Maraş depreminde 50 gün kaldım. Gönüllü olarak annesini ve babasını kaybeden çocuklara yardım etmek için bana bir konteyner verildi. Çadır kentlerde oyunlar oynatarak, annelere ve babalara şefkat göstererek, asker ve polis abilere yemek yaptıktan sonra Türkiye'nin yerli Örümcek Adamı olarak yollara çıktım.

“Hayalim SMA hastalarına yardım etmek”

81 ili gezmek hayalimdi. Bavulumu hazırlayıp bu yola çıktım. Sabah 6'da Manisa'da başladım, 20. şehir olarak Bolu'dayım. Yaşadığım olaylar nedeniyle insanlar bana bir şeyler ikram ediyorlar. Tren, otobüs, yürüyerek; her yerde maskeliyim, kafelere, belediyelere böyle giriyorum, insanlar alıştı. Sonra tarihi yerleri gösteren Spider-Man, sonra meşhur yemekleri tadan Spider-Man oldum. Hayalimin sonunda evsizlere ve SMA hastalarına ihtiyacı olan insanlara yardım etmek istiyorum.

“21. Durağım Düzce olacak”

Buradan Düzce'ye geçeceğim. 21. durağım Düzce olacak. Sponsorumun kredi ödemesi oldu. Kredi ödemesi olduğu için şu an ihtiyaçlarımı insanlardan yardım alarak karşılıyorum. Buradan sponsorlara duyurulur; hayallerimi gerçekleştirmek için iş adamları benim hayallerime destek olabilirler.

“Polis tarafından sorguya alındım”

Çıktığı yolda ilginç bir anısını anlatan Koç, “Trende Diyarbakır'a giderken makinist uyuyakaldı. ‘Kaptan, makinist yerine geçer misin?’ dediler. Kaptan makinist yerine geçtiğimde polis tarafından sorguya alındım. Polis beni tanıyıp fotoğraf çektirmişti. Bir de Kırıkkale'de insanlar peşimden koşmuştu” dedi.