Bolu ve çevresi için 6 Şubat 2024 hava durumu: Güneşli günler!

Güneşli ve parçalı bulutlu hava sürüyor
Bolu, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara illeri için 6 Şubat 2024 tarihindeki hava durumu raporuna göre, bölgede güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu durum, haftanın genel eğilimini oluşturuyor ve mevsim normallerine uygun sıcaklıklar devam edecek.
Bolu ve çevresinde güneş keyfi
Bu hafta Bolu ve çevre illerde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Bu hava koşulları, bölge sakinlerine güneşin tadını çıkarma fırsatı sunarken, açık hava etkinliklerine katılmak için de ideal bir zemin sağlıyor. Ancak, gece saatlerinde hafif soğuma bekleniyor, bu yüzden geceleri biraz daha fazla giyinmekte fayda var.
Sıcaklık değişimleri
Sıcaklık değerleri, mevsim normallerine uygun bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları genellikle 10-15°C arasında değişecektir, ancak gece saatlerinde 0-5°C arasında düşüşler yaşanabilir. Bu nedenle, gün boyunca rahat giyinmek önemlidir ve akşam saatlerinde bir kat daha fazla giyinmek, soğuk havalardan korunmanıza yardımcı olacaktır.
Önemli uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için önemli bir hava uyarısı yapmıyor. Ancak, bölge sakinlerinin rüzgârın etkisiyle güneşin tadını çıkarırken dikkatli olmaları önerilir. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri nedeniyle soğuktan korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.
6 Şubat 2024 Salı Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 15°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Puslu
Sakarya; En yüksek: 19°C En düşük: 8°C Puslu
Düzce; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Çok Bulutlu
6 Şubat 2024 Salı Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
Bartın; En yüksek: 18°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 15°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.