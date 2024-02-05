Bolu ve çevresi için 6 Şubat 2024 hava durumu: Güneşli günler!

Güneşli ve parçalı bulutlu hava sürüyor

Bolu, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara illeri için 6 Şubat 2024 tarihindeki hava durumu raporuna göre, bölgede güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu durum, haftanın genel eğilimini oluşturuyor ve mevsim normallerine uygun sıcaklıklar devam edecek.

Bolu ve çevresinde güneş keyfi

Bu hafta Bolu ve çevre illerde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Bu hava koşulları, bölge sakinlerine güneşin tadını çıkarma fırsatı sunarken, açık hava etkinliklerine katılmak için de ideal bir zemin sağlıyor. Ancak, gece saatlerinde hafif soğuma bekleniyor, bu yüzden geceleri biraz daha fazla giyinmekte fayda var.

Sıcaklık değişimleri

Sıcaklık değerleri, mevsim normallerine uygun bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları genellikle 10-15°C arasında değişecektir, ancak gece saatlerinde 0-5°C arasında düşüşler yaşanabilir. Bu nedenle, gün boyunca rahat giyinmek önemlidir ve akşam saatlerinde bir kat daha fazla giyinmek, soğuk havalardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için önemli bir hava uyarısı yapmıyor. Ancak, bölge sakinlerinin rüzgârın etkisiyle güneşin tadını çıkarırken dikkatli olmaları önerilir. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri nedeniyle soğuktan korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

6 Şubat 2024 Salı Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 15°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Puslu

Sakarya; En yüksek: 19°C En düşük: 8°C Puslu

Düzce; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Çok Bulutlu

6 Şubat 2024 Salı Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

Bartın; En yüksek: 18°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 15°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu