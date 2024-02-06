2024 yılı ORKÖY destek kredileri kura çekimi yapıldı

Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce verilen ORKÖY destek kredileri hakkında köy muhtarlıklarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda İşletme Müdürü Halil Kuştul başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından ilgili köy muhtarlıklarının katılımıyla kredi kullanmak isteyen köylerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi ile dış cephe mantolama, süt sığırcılığı, tambur ( tomruk çekme vinci ), kat kaloriferi ve güneş enerjisi ile su ısıtma kredileri kullanmaya hak kazanan köyler belli oldu.

Köy muhtarlarının talep ve isteklerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.