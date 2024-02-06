EMAD-DER, 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerin emeklilik sorununu AK Partililere anlattı

Emeklilikte Adalet Derneği EMAD-DER Bolu Temsilcisi Ergin Arar ve dernek üyeleri Nilüfer Bofsad Sanat Kafe’de AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ve partililerle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

1 gün ile emekliliği kaybettiler

Derneğin Bolu Temsilcisi Ergin Arar 8.9.1999’dan önce işe başlayanların 38-43 yaş aralığında 5000 - 5975 prim günleriyle emekli olabilirken, sadece bir (1) gün sonra işe başlayanların aynı, hatta daha büyük yaşlarda olup 7, 8, 9, 10... binli prim günlerine sahip olduğu halde 58/60 yaşlarında emekli olabileceğini belirtti.

“Sorunumuza çözüm istiyoruz”

Arar, “Sizler de ulusal kanal ve basın da son zamanlarda sıkça çıkan haberlerden bu mağduriyetin ne kadar büyük bir adaletsizlik duygusu yarattığını ve çalışanların kendilerini ötekileşmiş ve dışlanmış hissettiğini gözlemlemişsinizdir. Tüm mecralarda haklı davamızı anlatmaya, yasal ve hukuki çerçevede de bu mücadelenin içinde olarak faaliyetimizi sürdürmeye devam edeceği” dedi.

Dosya Cumhurbaşkanı’nın masasında

Demirkol sorunu dinledikten sonra Cumhurbaşkanı ile yapacağı ilk görüşmede bu mağduriyeti aktaracağını, kitlenin istemiş olduğu kademeli emekliliği doğru bulduğunu, zaten bir çalışmanın yapıldığını bildiklerini ve önümüzdeki günlerde bunu açıklamasının yapılacağını umduklarını ifade etti.