Bir anlık dikkatsizlik felakete sebebiyet verdi

Bolu, Organize Sanayi Kavşağı'nda yaşanan feci trafik kazası, yerel halkı derinden etkiledi. Ankara istikametinde ilerleyen Emre G. yönetimindeki 14 AS 874 plakalı Toyota Corolla marka otomobil, trafik ışıklarında durduğu sırada, aynı yönde seyir halinde olan Necmi Ö. idaresindeki 14 ER 234 plakalı Entegre firmasının ait kamyonun hızla çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi.

Feci kazanın detayları

Kaza, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan kamyonun, otomobili yaklaşık 400 metre savurmasıyla yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, adeta kağıt gibi ezildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Emre G., Nurhan K. ve Nurcan G., çevredeki diğer sürücülerin hızla müdahale etmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi sağlandı. İtfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu araçta sıkışan Nurhan K., ağır yaralı olarak çıkarıldı ve derhal hastaneye kaldırıldı.

Acı kayıp ve soruşturma

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nurhan Kök, yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi altına alındı. Nurhan Kök'ün sağlık durumu kazadan hemen sonra ciddiyetini korurken, hastanede hayatını kaybetmesi, olayın trajedisini daha da artırdı. Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek amacıyla devam ediyor. Bu inceleme, benzer trajedilerin önlenmesi adına önemli adımların atılmasını sağlayacak.