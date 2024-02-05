Alev alan otomobil küle döndü

Bolu Dağı'nda otomobil motor kısmından yandı. Kaynaşlı itfaiyesi yangını büyümeden söndürdü.
Olay Bolu Dağı Hacıyeri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan Halil Ç. idaresindeki 81 ADD 218 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracı sağ şeride alıp araçtan ayrıldı.
Kaputunu açmasının ardından alevlerin yükseldiğini gören sürücü durumu Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipleri motor kısmından alevler çıkan otomobildeki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Otomobilde maddi hasar oluşurken yangın sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.