Baharın habercisi nedir, cemre nedir, ilk cemre ne zaman düşecek, İlk cemre havaya mı, suya mı, toprağa mı düşecek?

2024’te cemre ilk nereye düşecek?

Havaların ısınmasıyla akıllara gelen ‘cemre düştü mü?’ sorusu internette de en fazla aratılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 19-20 Şubat’ta ilk olarak havaya düşecek olan cemre ile bahar da adeta müjdelenecek.

Cemre ne demek?

Kelime anlamı itibarıyla Arapça kökenli olan ve ‘kor’ , ‘ateş’ anlamı taşıyan cemre önce havaya, ardından bir hafta ara ile suya ve toprağa düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Cemre düşmesi nedir?

Sıcaklığın artacağını ifade eden cemre düşmesi, başlamadan bir hafta ara ile havaya, suya ve toprağa düşecek. Böylece hava, su ve toprak ısınır.

Cemrenin Türk kültüründeki yeri

Türk kültüründe de cemre düşmesi ile yakından bağlantılı olan ve önem taşıyan Hıdrellez ve nevruz kutlamalarının da bir çeşit habercisi olan cemre düşmeleri bu yüzden de baharın müjdecisidir. Tarihin eski dönemlerinden bu yana Türk edebiyatında da geniş yer bulan cemre, özellikle şiirlerde yerini fazlaca bulmuştur.