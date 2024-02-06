Trendyol 1.Lig ekipleri Keçiörengücü, Şanlıurfaspor ve Ümraniyespor’da teknik direktör depremi

Trendyol 1. Lig'de sarsıcı bir gün yaşandı. Boluspor’un bu hafta mağlup etti Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor, aynı gün içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Bu ani değişiklikler, ligdeki rekabeti ve takımların gelecek stratejilerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Keçiörengücü yeniden yapılanma peşinde

Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdı. Cingöz, görevde olduğu süre zarfında 8 lig maçında takımını sadece 1 galibiyete taşıyabildi. Başkent ekibi, bu kararla birlikte ligdeki konumunu güçlendirmeyi ve yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi

Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük koltuğunda İrfan Buz'un dönemi sona erdi. Geçtiğimiz ekim ayında sarı yeşilli ekibin başına geçen Buz, yönetimle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Buz'un yönetimindeki takım, 15 maçta 2 galibiyet elde ederken, beklenen performansı sergileyemedi.

Ümraniyespor'da Gürsel ile yollar ayrıldı

Ümraniyespor'da ise teknik direktör Mustafa Gürsel, görevinden istifa etti. Sezon başında büyük umutlarla başlanan yolculukta, alınan kötü sonuçlar neticesinde Gürsel'in istifasıyla son buldu. Kulüp, yapılanma ve yeni bir sayfa açma niyetiyle bu kararı aldı . Gürsel'in ardından, takımın yeni teknik direktörüyle cuma akşamı Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maç merakla bekleniyor.

Ligdeki dengeler değişiyor

Bu teknik direktör değişiklikleri, Trendyol 1. Lig'deki dengeleri değiştirebilir. Takımların yeni yapılanmaları, kalan maçlarda nasıl bir performans sergileyecekleri merak konusu.