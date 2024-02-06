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Bolu'da gerçekleşen kış kampında izciler sınırlarını zorladı!

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Bolu Sosyal Bilimler Lisesi izcileri, Türkiye'nin dört bir yanından 400 izciyle birlikte Bolu'daki kış kampında hayatta kalma becerilerini geliştirdi. Kızak, kayak, ilk yardım ve daha birçok konuda uzmanlık eğitimi aldılar.

Bolu'da gerçekleşen kış kampında izciler sınırlarını zorladı! mask
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Bolu'daki Kış Macerası: İzciler Sınır Tanımadı!

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin cesur izcileri, Türkiye İzcilik Federasyonu'nun düzenlediği kış kampında kendilerini zorlu doğa koşullarına karşı sınadı. Bolu Aladağ'da bulunan Tevfik Rüştü Günday İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılan bu etkinlik, izcilerin kış koşullarında hayatta kalma becerilerini geliştirmelerine olanak sağladı.

Türkiye'nin Dört Bir Yanından Katıldılar

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen yaklaşık 400 izciyle birlikte, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi izcileri, kışın zorluklarına karşı dayanıklılıklarını ve becerilerini artırdı. Bu geniş katılımlı kamp, izcilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmaları ve tecrübelerini paylaşmaları için mükemmel bir ortam sundu.

Kazanılan Beceriler: Kış Koşullarında Ustalık

Katılımcılar, kamp süresince bir dizi etkinlikte yer aldılar. Bu etkinlikler arasında kızak ve kayak eğitimi, kar barınağı yapımı, donma ve yanmalarda ilk yardım, güvenli iniş ve zipline, uygulamalı kış yürüyüş teknikleri, kar üstünde ateş yakma ve kardan heykel yapımı gibi beceriler bulunuyor. Bu tecrübeler, izcilerin doğada karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdi.

Başarı Hikayesi: Metehan Ekibi Zirvede

Kampın öne çıkan anlarından biri, 7 ekibin yarıştığı Filistin Ocağı'nda, okulumuzun Metehan Ekibi'nin hafta birincisi olmasıydı. Bu başarı, ekibin bir hafta boyunca gösterdiği üstün çalışma, disiplin ve takım ruhunun bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Bu kamp, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi izcilerinin sadece fiziksel becerilerini değil, aynı zamanda takım çalışması, liderlik ve dayanıklılık gibi kişisel özelliklerini de geliştirmelerine olanak tanıdı. Katılımcılar, bu deneyimden güçlenmiş ve daha donanımlı bireyler olarak ayrıldı.

# Türkiye, eğitim

06 Şub 2024 - 12:30 Bolu- Yaşam

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