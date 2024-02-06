Yaralı şahin doğaya salındı

Atmaca Şahin'i Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne teslim etmişti. Burada veteriner hekimler tarafından bakıma alınan Şahin'in gerekli tedavi ve bakımları gerçekleştirildi. Atmaca Şahin, bakımlarının tamamlanmasının ardından hayvan bugün Düzce ormanlarında tekrar doğaya salındı.