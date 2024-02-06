Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman’ı depremin yıldönümünde uyardı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depreminin yıldönümünde depremin en çok etkilediği Adıyaman’ı uyardı. Açılış konuşmalarının ardından konuşan Prof. Dr. Görür, Adıyaman’ın Bitlis Zağros Bindirme Kuşağı’nın başlangıcında olduğunu ve 6 Şubat depremlerinde bu kuşağın stres biriktirdiğini kaydetti.

DAY muhakkak deprem üretir

Adıyaman’ın kuzeyinden geçen büyük bir levhanın olduğunu ve deprem üreten bu levhaların sürekli hareket ettiğini belirten Naci Görür, “Adıyaman levha sınırına çok yakın bir yerde yerleşmiştir. Dolayısıyla bu fay, Doğu Anadolu Fayı (DAY) muhakkak zamanı geldiğinde deprem üretir. Şimdi bu ne kadar zamanda deprem üretir? Bunun tekerrür periyodu 500 senede birdir” dedi.

500 senede bir deprem üretir

Prof. Dr. Naci Görür, “Her 500 senede bir deprem üretir. Her 500 senede bir aşağı yukarı Karlıova’dan Antakya Suriye’ye kadar olan yer, yerle bir olmuş. Yapılmış, bir daha yerle bir olmuş, bir daha yapılmıştır. Adıyaman kendi depremini yaşamadı. Siz komşunun depremini duydunuz. O deprem nereden geldi? Bu Doğu Anadolu Fayı kırıldığı için sizde yakın olduğunuz için duydunuz. Yakınsınız diye sizi de yıktı” yorumunu yaptı.

Yüzyıllar sonra olsa da yine deprem olacak

Prof. Dr. Görür, “Yalnız deprem olduğu zaman, bir fay kırıldığı zaman içindeki enerjinin yüzde 20’sini kırılmamış faylara veya komşu faylara transfer eder. Şimdi düşünün bu fay kırıldığı zaman tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk gelen enerjiyi açığa çıkarttı. Muazzam bir enerji. Şimdi bu enerjinin önemli bir kısmı hemen yakınında olan Bitlis Zağros Kuşağı'na yüklendi. Ne demektir bu? Bu kuşakta deprem olma periyodunu öne çekti demektir. Yani 300-500 sene sonra deprem üretecekken, ekstra bir enerji yüklendiği için belki de 50 seneye çekti” şeklinde konuştu.