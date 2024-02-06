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20 yaşın üzerindeki araçlar hurdaya ayrılmalı! Hurda teşvik yasası ithalatın azalmasını sağlayacak

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Ülkemizde trafiğe kayıtlı 28 milyon aracın yaş ortalaması 14,5. Yaşlı araçlar çevreye, vatandaşa, ekonomiye zarar veriyor. 20 yaşın üzerindeki araçlar hurdaya ayrılmalı! Hurda teşvik yasası ithalatın azalmasına önemli katkı sağlayacak.

20 yaşın üzerindeki araçlar hurdaya ayrılmalı! Hurda teşvik yasası ithalatın azalmasını sağlayacak mask
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Ülkemizde 29 milyona yakın kayıtlı araç var

En son 2015’de çıkarılan hurda araç teşvik yasasının tekrar gündeme gelmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık 20 yaş üstü tüm araçların yenilenerek ekonomiye katkı sağlanması, ithalatın azalması ve akaryakıt israfı ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yeni bir hurda araç teşvik yasasına ihtiyaç var. TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibariyle ülkemizde bulunan toplam 28 milyon 740 bin aracın yaş ortalaması 14,5 olarak belirlendi. Bu araçların tamir ve bakım masrafları karayolu taşımacılığında problem oluşturuyor. İlgili Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları koordinasyon yaparak konuyu çözüme kavuşturmalı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu hurda araç teşvik yasası tekrar gündeme gelmeli. Bu kez sürekli olarak yürürlükte kalmalı” dedi.

Aracını yenileyeceklere vergi muafiyeti

Devletimizin ithalatı azaltıp ihracatı arttırmaya yönelik çalışmalarına hurda teşvik yasasının önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İthal ettiğimiz her şey enflasyonu ve döviz kurunu doğrudan arttırmaktadır. Yerli sanayimizin en büyük girdileri arasında yer alan demir-çelik sektöründe Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere yılda 9 milyar dolar demir-çelik hurdası ile 12 milyar dolar civarında hammadde ithal ediyoruz. Oysaki trafiğe kayıtlı toplam 28 milyon aracın ortalama yaşının 14,5 olduğunu düşündüğümüzde hurdaya ayrılıp hammadde ihtiyacını karşılayacak potansiyelimiz var. Öncelikle hurda araç teşvik yasası yürürlüğe tekrar girmeli ve 20 yaşın üzerindeki araçlar hurdaya ayrılmalı. Aracını yenileyecek olanlara bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti getirilmeli. Ayrıca ulaştırma sektöründeki esnafımıza düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilerek yeni araç alımı sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Bazı ticari araçlarda zaten yaş sınırlaması var

Bazı ticari araçlarda zaten yaş sınırlaması olduğunu hatırlatan Palandöken, “Bazı illerimizde İl Koordinasyon Kurullarında alınan kararla ticari araçların kullanım yaşı farklılık gösteriyor. MEB’in kararına göre servis araçlarında da 12 yaş sınırı mevcut. Özellikle bu tür araçları yenilemek zorunda kalan esnafımıza kolaylık sağlanmalı. Başta ticari araçlar olmak üzere trafikte yaşını doldurmuş araçlar sahibine tamir ve bakım gibi sürekli külfet getirirken trafikte de tehlike saçarak çevreye ve ekonomiye zarar veriyor. Bunun için 2015 yılında olduğu gibi yeniden ÖTV sıfırlanmalı. Kamyon ve otobüslerde ise ÖTV sıfırlanırken KDV’de de indirime gidilmeli. Hem daha konforlu ulaşım sağlanır hem de trafik rahatlar” şeklinde konuştu.

# trafik, Türkiye, VAR, Çevre

06 Şub 2024 - 10:04 - Güncel

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