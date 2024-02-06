AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol’dan İzzet Baysal’ın kabrine vefa ziyareti

Demirkol’dan vefa

Bolu’nun manevi babası merhum İzzet Baysal ve Solmaz Baysal’ın kabrini ziyaret eden AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, daha sonra İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Yamaner ve vakıf üyeleri ile bir araya geldi.

“Vakfın her zaman yanında olacağız”

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan ve İzzet Baysal Vakfı’nın her daim yanında olacaklarını kaydeden Demirkol, “Bugün teşkilatımızla beraber Bolu’nun imar ve inşasında büyük pay sahibi olan Bolu’nun mimarı İzzet Baysal büyüğümüzü ve geçen yıl ahirete yolcu ettiğimiz Solmaz Baysal hanımefendiyi kabirlerinde ziyaret ettik. Kendilerine bu vesile ile şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz. Bolu’muza büyük katkıları olan, 7’den 70’e Bolu’da yaşayan herkesin hayatına dokunan büyüklerimizi şükranla anıyoruz. Bu hizmetlerin, hayırların ve başarı hikayelerinin devam etmesi için de biz de elimizden geleni yapacağız” dedi.