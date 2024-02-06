06 Şub 2024 - 17:00- Yaşam G:

Aylık 60 bin liraya çalıştıracak usta bulamayan kadın müteahhit, harç karıştırıp demir kesiyor

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Sakarya'da işçi bulma sıkıntısı çeken bir kadın müteahhit, çözüm olarak baretini ve çizmelerini giyip inşaatta çalışmaya başladı. Müteahhit Zeynep Alkan, "Ücretler bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Buna rağmen işçi bulamıyoruz" dedi.

Aylık 60 bin liraya çalıştıracak usta bulamayan kadın müteahhit, harç karıştırıp demir kesiyor mask
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Aylık 60 bin liraya çalıştıracak usta bulamayan kadın müteahhit, harç karıştırıp demir kesiyor

Zeynep Alkan adlı müteahhit, 22 yıldır sektörde faaliyet göstermesine rağmen usta ve işçi bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Alkan, günlük ücretlerin bin 500 ile 2 bin lira arasında değiştiğini belirtirken, işçi bulma konusundaki sıkıntıyı vurguladı.

“En ufak ekonomik dalgalanmadan etkileniyoruz”

Aylık 60 bin liraya çalıştıracak usta bulamayan kadın müteahhit, harç karıştırıp demir kesiyor

İnşaat sektörünün ülkede iş gücü en yüksek sektör olduğunu belirten Zeynep Alkan, “ Türkiye'deki ya da dünyadaki en ufak bir ekonomik dalgalanmadan etkileniyoruz. Buna rağmen yine de yatırım yapmaya, istihdam gücünü artırmaya gayret ediyoruz ama nitelikli ve yeteneksiz iş gücü bulmakta zorlanıyoruz, usta yok. Maliyetlerimiz artmış olmasına rağmen ne kadar yüksek para da vermeye çalışsak ustalarımız yok” ifadelerini kullandı.

“İnşaat ustaları yurtdışında çalışıyor”

Ayrıca, inşaat ustalarının genellikle yurtdışında çalıştığını ve bu durumun Türkiye'de işçi bulma konusunda sıkıntı yarattığını söyledi.  Alkan, maliyetlerin artmasına rağmen uygun nitelikte ustalar bulamamanın sektörü olumsuz etkilediğini ifade ederek, hükümetin çabalarını takdir ettiğini ancak durumun daha da iyileştirilebileceğini belirtti.

Aylık 60 bin liraya çalıştıracak usta bulunmuyor

Aylık 60 bin liraya çalıştıracak usta bulamayan kadın müteahhit, harç karıştırıp demir kesiyor

Ayrıca, Türkiye'de yaşayan herkesin iş bulabilme hakkı olduğunu ve şirketlerin kendi bünyelerinde eleman yetiştirebilmeleri için eğitim imkanları sunmalarının önemli olduğunu vurguladı. Alkan, işçi bulma konusundaki sıkıntının sektördeki ücretlerin bin 500 ile 2 bin lira arasında olmasına rağmen devam ettiğini belirterek, hükümetin daha fazla çözüm üretmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

 

# Türkiye, eğitim

06 Şub 2024 - 17:00 - Yaşam

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