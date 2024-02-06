Aylık 60 bin liraya çalıştıracak usta bulunmayan kadın müteahhit, harç karıştırıp demir kesiyor

Zeynep Alkan adlı müteahhit, 22 yıldır sektörde faaliyet göstermesine rağmen usta ve işçi bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Alkan, günlük ücretlerin bin 500 ile 2 bin lira arasında değiştiğini belirtirken, işçi bulma konusundaki sıkıntıyı vurguladı.
“En ufak ekonomik dalgalanmadan etkileniyoruz”
İnşaat sektörünün ülkede iş gücü en yüksek sektör olduğunu belirten Zeynep Alkan, “ Türkiye'deki ya da dünyadaki en ufak bir ekonomik dalgalanmadan etkileniyoruz. Buna rağmen yine de yatırım yapmaya, istihdam gücünü artırmaya gayret ediyoruz ama nitelikli ve yeteneksiz iş gücü bulmakta zorlanıyoruz, usta yok. Maliyetlerimiz artmış olmasına rağmen ne kadar yüksek para da vermeye çalışsak ustalarımız yok” ifadelerini kullandı.
“İnşaat ustaları yurtdışında çalışıyor”
Ayrıca, inşaat ustalarının genellikle yurtdışında çalıştığını ve bu durumun Türkiye'de işçi bulma konusunda sıkıntı yarattığını söyledi. Alkan, maliyetlerin artmasına rağmen uygun nitelikte ustalar bulamamanın sektörü olumsuz etkilediğini ifade ederek, hükümetin çabalarını takdir ettiğini ancak durumun daha da iyileştirilebileceğini belirtti.
Aylık 60 bin liraya çalıştıracak usta bulunmuyor
Ayrıca, Türkiye'de yaşayan herkesin iş bulabilme hakkı olduğunu ve şirketlerin kendi bünyelerinde eleman yetiştirebilmeleri için eğitim imkanları sunmalarının önemli olduğunu vurguladı. Alkan, işçi bulma konusundaki sıkıntının sektördeki ücretlerin bin 500 ile 2 bin lira arasında olmasına rağmen devam ettiğini belirterek, hükümetin daha fazla çözüm üretmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.