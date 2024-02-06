Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’dan Eskişehirspor'a nefes aldıran büyük destek

Eskişehirspor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce Trabzonspor ile ilgili bir dosyanın kapanmasıyla transfer yasağını kaldırdığını duyurmuştu. Ancak, Mehmet Murat Uçar'ın mahkeme kararıyla transfer tahtasının yeniden kapatıldığına dair bilgiler verildi.

Eskişehirspor’a görülmemiş jest

Bu zorlu süreçte, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın büyük bir adım atarak, Uçar'dan gerekli muvafakatnamenin alınmasını sağladığı ve böylece transfer engelinin ortadan kalktığı ifade edildi.

Özkaya'dan örnek davranış

Murat Özkaya'nın bu dayanışma içeren hareketi, sadece Eskişehirspor için değil, Türk futbolunun tamamı adına örnek bir davranış olarak değerlendirildi. Eyüpspor Başkanı, Mehmet Murat Uçar ile ilgili dosyayı 1 milyon 500 bin TL ödeyerek kapattı ve bu jestiyle spor camiasında takdir topladı.

Eskişehirspor'dan teşekkür mesajı

Eskişehirspor, Murat Özkaya'ya bu büyük destek için teşekkürlerini sundu. Kulüpten yapılan açıklamada, Eyüpspor Başkanı'na duyulan minnettarlık dile getirildi ve Süper Lig yolculuğunda başarılar dilendi. Bu destek, Eskişehirspor'a transfer piyasasında yeni sayfalar açma ve kadrosunu güçlendirme fırsatı verdi.

Geleceğe umutla bakmak

Eskişehirspor ve taraftarları, yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte geleceğe daha umutlu bir bakış açısıyla bakmaya başladı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın bu davranışı, geniş bir yankı uyandırarak Türk spor camiasında dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.