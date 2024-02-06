Başkan Aykan’dan 6 Şubat ve Miraç Kandili Mesajı

Yüzyılın felaketinin yıl dönümü

6 Şubat depreminin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Aykan, ilk günden itibaren deprem bölgesine giden Bolu ekiplerinin canla başla çalıştığını belirterek, “Cenab-ı Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülke olarak gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik, yüreğimiz yandı. Ancak yaraları sarma hususunda da canla başla gayret gösterdik. İlk günden itibaren bütün imkânlarımızla deprem bölgesinde olduğumuz gibi Bolu’da ihtiyaç duyulan tüm konularda üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Depremde hayatına kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına kaybedenlere tekrar başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yıl dönümü aynı zamanda kandil

6 Şubat’ın aynı zamanda Miraç Kandili olduğuna dikkat çeken BAKAB Başkanı Aykan, “Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum. Miraç kelime olarak ‘Yükselmek – Göğe Yükselmek’ anlamını taşır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak biliniyor. Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Cağın felaketinin yıl dönümünün bu geceye denk gelmesi önemli bir tesadüftür” dedi.

Bu tesadüften ders çıkarmalıyız

Yaşanan büyük felaketten toplum olarak dersler çıkarmalıyız. Hiç ölmeyecekmişiz gibi bu dünya, Yarın ölecekmişiz gibi ahiret için çalışmalıyız. Binlerce canın yitirildiği asrın felaketi bu necip millet için milat olmalı. Tek bir canımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok” şeklinde konuştu.