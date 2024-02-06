Boluspor'un savunma yıldızı Veaceslav Posmac rakip fileleri boş geçmiyor

Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızlarından Veaceslav Posmac, Boluspor formasıyla gösterdiği performansla futbolseverlerin gözdesi haline geldi. Moldovalı defans oyuncusu, skorer kimliğiyle de ön plana çıkıyor.
Keçiören maçında yıldızlaştı
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve kritik olarak değerlendirilen Keçiörengücü karşılaşmasında kaydettiği golle, takımının galibiyetine büyük katkı sağladı ve bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.
Golcü defansın yükselişi
Boluspor'a katıldığı ilk günden itibaren istikrarlı bir görüntü sergileyen Posmac, sadece defansif yetenekleriyle değil, aynı zamanda attığı kritik gollerle de dikkat çekiyor.
Forvet oyuncularını aratmıyor
33 yaşındaki oyuncu, forvet oyuncuları aratmayan performansıyla, hem savunmada hem de hücumda takımının en etkili silahlarından biri haline geldi. Özellikle Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarında kaydettiği gollerle, takımına değerli puanlar kazandırdı.
İstikrarın ve golcülüğün adı
Bu sezon ligde 19 maça çıkarak 1528 dakika sahada kalan Posmac, takımının en çok süre alan beşinci oyuncusu konumunda. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Onur Ulaş, Naby Oulare ve Oğuz Kaan Güçtekin'in ardından gelen bu tecrübeli oyuncu, sahadaki varlığıyla Boluspor'un defans hattını güçlendiriyor. Aynı zamanda skorer yönüyle de rakip takımlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.
Posmac’ın sözleşme durumu
Posmac, bu sezon 2 gol daha kaydettiği halde kariyerinin en golcü sezonunu geçirecek. Haziran 2025'e kadar Boluspor ile sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacı, performansıyla takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.