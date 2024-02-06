Giresunspor'un uzun bekleyişi Eyüpspor karşısında son buldu

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahne alan Bitexen Giresunspor, uzun süredir hasret kaldığı puanı nihayet elde etti. Karşılaşma, ev sahibi ekip ile lig lideri Eyüpspor arasında gerçekleşti ve tarafların hiçbirinin gol bulamadığı bir mücadele ile 0-0 sona erdi. Bu sonuç, Giresun ekibinin 9 maçlık mağlubiyet serisine bir son verdi.

Genç kadronun zorlu mücadelesi

Sezon başında transfer yasağı sebebiyle zorlu bir durumla karşı karşıya kalan ve büyük bir bölümü altyapıdan gelen genç oyunculardan oluşan kadrosuyla mücadeleye atılan Giresunspor, beklenen başarıyı yakalayamadı. 11. haftada Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup ettikten sonra, ardı ardına gelen 9 maçlık mağlubiyet serisi, takımın moralini ve ligdeki konumunu olumsuz etkiledi.

Nihayet gelen puan ve moral

21. haftada Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak, değerli bir puan elde eden Giresunspor için bu sonuç, sadece bir puanın ötesinde bir anlam taşıyor. Uzun süredir kazanamamanın getirdiği moral bozukluğunu bir nebze olsun hafifleten bu sonuç, aynı zamanda takıma, kalan haftalarda umutla mücadele etmek için bir sebep sunuyor.

Ligdeki durum ve ileriye dönük beklentiler

Giresunspor, 21 hafta sonunda topladığı 7 puanla lig sıralamasının son sırasında yer alıyor. Ancak Eyüpspor karşısında elde edilen bu beraberlik, takımın ve taraftarların yüzünde bir gülümseme yaratmayı başardı. Giresun ekibinin, kalan maçlarda bu performansı sürdürüp sürdüremeyeceği ve ligde kalma mücadelesini nasıl vereceği merak konusu.