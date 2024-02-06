06 Şub 2024 - 13:10- Spor G:

Boluspor Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü galibiyetinin ardından ayın takımı seçildi

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Trendyol 1. Lig'de Boluspor ayın takımı seçildi! Giresunspor haftanın yıldızı olurken, playoff yarışı kızışıyor. 22. hafta maçları ve daha fazlası haberimizde.

Boluspor Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü galibiyetinin ardından ayın takımı seçildi mask
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Trendyol 1.Lig’de nefes kesen bir ay daha geride kaldı. Trendyol 1. Lig'de 21. hafta mücadeleleri, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu hafta, toplam 17 golün atıldığı 9 karşılaşmayla futbolun heyecanı zirveye ulaştı.

Boluspor ayın parlayanı

Haftanın takımı unvanını, evinde lidere yenilmeyen Giresunspor alırken, ayın takımı ise son dört haftada topladığı 10 puanla Boluspor oldu. Boluspor'un bu başarısı, takımın sahadaki azim ve kararlılığının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Gol yağmuru ve mücadele ruhu

Haftanın en gollü maçı, İzmir derbisinde yaşandı. Göztepe, Altay'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftanın golcü takımı unvanını aldı. Bu maç, futbolun sadece skordan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir şehrin prestiji için de oynandığını gösterdi.

Play-off yarışı kızışıyor

Boluspor, Keçiörengücü'nü yenerek play-off iddiasını güçlendirdi ve playoff yarışına hız kazandırdı. Ligdeki puan mücadelesi, her geçen hafta daha da heyecanlı bir hal alıyor. İlk 9 sıradaki takımlar arasındaki puan farkı, playoff için umutların yeşermesine neden oluyor.

1. Lig 22. haftada gözler derbi maçlarda

22. hafta, futbolseverleri birbirinden çekişmeli maçlar bekliyor. Bodrum, Bolu ve İzmir'de oynanacak maçlar, ligin seyrini değiştirebilir. Boluspor, son haftalardaki çıkışını Kocaelispor karşısında da sürdürmek istiyor.

Boluspor'dan 4'te 4 hedefi

Boluspor, geçtiğimiz hafta Keçiörengücü'nü mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Pazar günü Kocaelispor'u yenerek 4'te 4 yapmayı hedefleyen Boluspor, bu başarıyı elde ettiği takdirde, Gençlerbirliği ve Bandırmaspor’un olası puan kaybıyla playoff potasında kendine yer bulacak.

 

 

 

 

# Keçiörengücü, Trendyol 1.Lig, Gençlerbirliği

06 Şub 2024 - 13:10 Bolu- Spor

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