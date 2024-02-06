Bu sömestr tatilinde Bolu'yu kaç kişi ziyaret etti

Tabiat parkları ve ekolojik zenginliğiyle her mevsim misafirlerini ağırlayan Bolu'yu yarıyıl tatilinde 128 bin 933 kişi ziyaret etti.Ankara ile İstanbul'a 2,5 saat mesafedeki yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu, sömestirde de doğaseverlerin en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında yer aldı.Kış mevsiminde kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkları en çok ziyaret edilen tabiat zenginlikleri oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki milli ve tabiat parklarına yarıyıl tatilinde 128 bin 933 kişi geldi.Yedigöller Milli Parkı 1530, Abant Gölü Milli Parkı 98 bin 339 ve Gölcük Tabiat Parkı 28 bin 700 kişiyi ağırladı. Göksu, Sülüklügöl, Sünnet Gölü ve Karagöl Tabiat Parkları'na ise 364 kişi geldi.