Sakaryaspor, Bodrumspor maçının hazırlıklarına hız kesmiyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrumspor'a konuk olacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmandan detaylar

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takımın motivasyonunu artırmak için dinamik ısınma ile başladı ve ardından istasyon çalışmalarıyla devam etti. Yoğun tempolu taktik ve şut çalışmalarının ardından antrenman sona erdi.

Deplasmanda büyük mücadele

Sakaryaspor, 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılar, bu önemli müsabakadan 3 puan alarak ligdeki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Şanlı'nın liderliğindeki antrenmanlar

Sakaryaspor'un bu karşılaşmaya hazırlık süreci oldukça titizlikle sürdürülüyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı, oyuncularını taktiksel olarak en iyi şekilde hazırlamak için yoğun bir çalışma programı uyguluyor. Takımın performansını artırmak ve rakip kaleye daha fazla şut çekmek için yapılan antrenmanlar büyük önem taşıyor.

Sakaryaspor 3 puan peşinde

Sakarya ekibi, Bodrumspor karşısında galip gelerek lig sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar da bu müsabakayı heyecanla bekliyor ve takımlarına destek olmaya hazır.