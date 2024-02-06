Trendyol 1.Lig’de Göztepe, SK Austria Klagenfurt’dan Turgay Gemicibaşı'yı transfer etti!

Göztepe'nin son transferi, Avusturya ekiplerinden SK Austria Klagenfurt forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı oldu.

Turgay Gemicibaşı Göztepe'de

Göztepe Kulübü, transfer atağını sürdürüyor. Son dönemde genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katma konusundaki kararlılığıyla bilinen Göztepe, Avusturya'nın SK Austria Klagenfurt takımında başarılı bir şekilde mücadele eden Turgay Gemicibaşı'yı renklerine bağladı. 1996 doğumlu olan Gemicibaşı, Göztepe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başarılı kariyer

Turgay Gemicibaşı, kariyerine Avusturya Bundesliga'da SK Austria Klagenfurt formasıyla başladı. Bu süreçte 42 maça çıkan genç oyuncu, Avusturya 2. Liga'da da FC Blau-Weiss Linz ile 53 maça katıldı. Süper Lig deneyimi de yaşayan Gemicibaşı, Kasımpaşa formasıyla 6 maçta görev aldı.

Hoş Geldin Turgay Gemicibaşı

Göztepe Kulübü, Turgay Gemicibaşı'nı kadroya katmaktan dolayı mutluluk duyduğunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "Turgay Gemicibaşı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisine Göztepe ailesine hoş geldin diyor, başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.