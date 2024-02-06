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Bolu Pazarında Hamsi ve çilek 150 liraya satıldı

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Dün kurulan Bolu Pazarında ürün fiyatlarını ve vatandaş görüşlerini sizin için derledik. Geçmiş haftalara göre fiyat değişikliği gözlemlenmeyen pazar tezgahlarında, vatandaş alım gücü düşüklüğü nedeniyle yine isyan etti.

Bolu Pazarında Hamsi ve çilek 150 liraya satıldı mask
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Hem rağbet, hem tepki!
Her hafta Bolu Pazarında yaptığımız fiyat değerlendirmesinde, balık fiyatları zirvedeki yerini korudu. Pahalılığın soğuk havalardan kaynaklı olduğunu söyleyen esnaf, “fiyatların yarına nasıl olacağını biz bile bilmiyoruz. Belli bir denge yok” dedi. Balık tezgahlarında yoğun kalabalıkla beraber, tepkilerde beraberinde geldi.

“Fiyatlar aynı seyirde!”

Bolu Pazarında Hamsi ve çilek 150 liraya satıldı

Balık fiyatları; Hamsi 150 TL, levrek 280 TL, Karadeniz somon 280 TL, deniz çupra 350 TL, deniz levrek 400 TL, çupra 280 TL, istavrit 80 TL’ydi.
Meyve fiyatları; Mandalina 35 TL, çilek 150 TL, Hurma meyvesi 60 TL, elma 30 TL, Portakal 35 TL, Muz 40 TL, kivi 60 TL’ydi.
Sebze fiyatları; kıvırcık 25 TL, limon 20 TL, patates 20 TL domates 60 TL, salatalık 50 TL, yeşil biber 60 TL, havuç 20 TL, kabak 25 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Fiyatlar önümüzdeki haftalarda nasıl olacak?

Bolu Pazarında Hamsi ve çilek 150 liraya satıldı

Geçen haftaya göre Bolu Pazarında fiyatlarda bir değişiklik olmaması, önümüzdeki haftalarda nasıl olacağını düşündürüyor. Fiyatların yüksek olduğunu söyleyen vatandaşların tek temennisi, biraz olsun fiyatlarda düşüş yaşanması. Esnaf ise fazla ürün satamamaktan şikâyetçi. Bu durumun önümüzdeki haftalarda nasıl olacağını takip edeceğiz.

Vatandaş isyan ediyor! “tepki göstermemiz lazım”

Bolu Pazarında Hamsi ve çilek 150 liraya satıldı

vatandaştan aldığımız Pazar değerlendirmesinde, alım gücünün çok düştüğünü belirttiler. Asgari ve emekli maaşıyla geçinmenin şu şartlarda imkansız olduğunu söyleyen vatandaşlar, “her sene yok şöyle yapacağız diye atıp tutuyorlar, sonuç olarak bir tepkide bulunmuyorlar. Artık bu haksızlığa kimse göz yummadan tepkisini göstermeli.” Diyerek düşüncelerini ifade ettiler.

Gençler hayat kaygısı yaşıyor!
17 yaşında olduklarını söyleyen 3 genç, “okuyup ileride ne olacağız? Nasıl geçineceğiz? Diye şimdiden hayat kaygımız başladı. Bizlerde her genç gibi, yurtdışı hayali kuruyoruz. Şuan 100 TL ailemizden harçlık alsak bile yetmiyor. Böyle nasıl olacak bilmiyoruz” dediler.

Bolu Pazarında bu hafta yapmış olduğumuz fiyat değerlendirmesi ve vatandaş görüşlerinde, yüksek fiyatlar dikkat çekti. Vatandaşın ise gün geçtikçe tahammülünün

# deniz

06 Şub 2024 - 15:19 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Ki̇m - Ankara da 50 tl olan balık Bolu'da 150 tl.. Bu resmen vicdansızlıktır yazık insanlara .

Bolu da resmen soygun var. Tekeline alan istediği fiyatı çekiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 16:14

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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