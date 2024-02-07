İzzet Baysal Caddesinde sorduk ekmeğe gelen zam hakkında vatandaş ne düşünüyor?

Geçtiğimiz günlerde Bolu’da ekmek üreticilerinin 260 gram ekmek için istediği 2,5TL’lik zam teklifi Valilik komisyonu tarafından onaylanmıştı. Üretici, asgari ücretin beraberinde mevcut maliyetlerinde arttığını dile getirirken, vatandaşın fiyatlardan yakınmasını da haklı buldu.

Çift haneli rakamları gördü

En temel ihtiyaçlardan biri olan ekmeğin zamlanmasını vatandaşlar şaşkınlıkla karşılanmasa da yeni zam haberi birçok kişi tarafından tepki gördü. Ekmeğe gelen zammın yanında diğer gıda ürünleri aldığı zam oranlarından şikayet eden vatandaşlar bu durumdan memnun olmadıklarını belirtiler.

“Normal buluyorum”

Bir vatandaşımız ekonominin bulunduğu noktayı baz alarak, sadece ekmeğin değil aynı zamanda piyasada ki bir çok ürünün zamlandığını dile getirdi. Bundan ötürü ekmeğe gelen zammı doğal karşıladı. Zamların toplumda artık şaşkınlık yaratmaması ise enflasyonun toplum tarafından ne kadar kanıksandığını gözler önüne serdi.

Üretici de mağdur

Bir fırın sahibi olduğu söyleyen vatandaş ise un, şeker gibi ekmeğin yapımında kullanılan malzemelerin de zamlandığını belirterek bu durumdan şikayetini dile getirdi. Ayrıca çalışan maliyetleri, dükkan kirası ve onlarca kalem malzemenin fahiş oranda zamlandığını söyleyen fırıncı esnafı, “biz ne yapalım” şeklinde konuştu.

2024 Ekmek zamlı fiyatı ne oldu?

260 gram tekli ekmek 10 liraya, yeni zamla birlikte 520 gram ağırlığındaki çiftli ekmeğin satış rakamı 20 liraya, 1200 gram ağırlığındaki köy ekmeğinin satış fiyatı ise 40 liraya çıkmış oldu. Daha önce 850 gramlık köy ekmeği 30 liraya satılıyordu. Alınan kararların uygulamasına isteyen fırınlar hemen zamlı satışlara başladı.

2024 Ocak ayı ekmek zammı piyasa yansıması

Bolu'da ekmek fiyatlarına yapılan zam, hem üreticilerin maliyet baskısını hafifletmeyi hem de tüketicilerin alım gücü üzerindeki etkileri dengelenmeyi amaçlıyor. Bu zam kararının, Bolu'daki ekmek piyasasını ve tüketici