Tanju Özcan’dan 6 Şubat mesajı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Pazarcık ve Elbistan merkezli Kahramanmaraş depremlerinin 1’inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle hayatlarını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere ise baş sağlığı diliyorum”

“3 kez bölgeye gittim, insanların yanında olmaya çalıştım”

“Ben afet haberini alır almaz bölgeye ilk giden belediye başkanlarındanım. Tam 3 kez bölgeye gittim ve depremin yıktığı tüm illeri günlerce dolaşıp, insanlarımızın yanında olmaya çalıştım. İlk depremin merkez üssü olan Elbistan’a ulaştığımda hayatım boyunca unutamayacağım bir tablo ile karşılaştım. Allah milletimize bir daha bu tür felaket yaşatmasın”

“Bolu halkı tüm imkanlarını seferber etti”

Başkan Tanju Özcan, ayrıca deprem sebebiyle Bolu’da da seferberlik başlatıldığını belirtti. Deprem haberi geldiğinde tüm imkanlarıyla Bolu halkının yardım eli uzattığını söyleyen Özcan, “Depremi, en iyi deprem yaşayan bilir. Bolulular olarak biz de 1999 yılında iki büyük deprem yaşadık. O nedenle hızla tüm imkânlarımızı seferber ettik.

“Arama kurtarma çalışmalarına destek verdik”

Gün ağarır ağarmaz arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye çok sayıda iş makinesi ve personel sevk ettik. Yine belediye-halk el ele verdik ve içinde yaşam malzemeleri bulunan 134 TIR yardım malzemesini bölge halkına ulaştırdık. Bununla da yetinmeyip, Hatay’ın Samandağ ilçesine bir adet 2 bin kişilik yemek çadırı kurduk. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine 1 adet belediye binası inşa edip, ilçenin hasar gören altyapı hatlarının yenilenmesine katkı verdik. Yine Gölbaşına gönderdiğimiz yüzlerce su tankı ve muhtelif malzeme ile afetzedelerimizi yalnız bırakmadık” dedi.