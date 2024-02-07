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TÜİK açıkladı: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Bolu nüfus, Türkiye nüfus

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de nüfus, 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Bolu’da ise nüfus; 324 bin 789 olarak açıklandı.

TÜİK açıkladı: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Bolu nüfus, Türkiye nüfus mask
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TÜİK, 2023 yılının nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, ülkemizde nüfus 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, Bolu’da nüfus 3 bin 965 kişi artarak 324 bin 789 olarak kayıtlara geçti.

Bolu’da yabancı nüfus 9 bin 694  

TÜİK açıkladı: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Bolu nüfus, Türkiye nüfus

Türkiye'nin yabancı nüfus verileri incelendiğinde, büyükşehirler hesaba katılmadığında dikkat çekici bir gerçek ortaya çıkıyor. Bu verilere göre, 30 büyükşehir dışında kalan 51 il arasında en fazla yabancı vatandaşa ev sahipliği yapan illerden birisi Bolu oldu. Yapılan değerlendirmeye göre, Bolu, büyükşehirlerin gölgesinde dikkate değer bir performans sergiliyor. Bu durum, Bolu'nun yabancı nüfus açısından özellikle dikkat çekici bir konumda olduğunu gösteriyor.

23 yılda ilimizin nüfusu, 69 bin 213 arttı

TÜİK’in kayıtlarında bulunan 23 yıllık nüfus bilgilerine göre, Bolu’nun nüfusu 2000 yılından bu yana 69 bin 213 arttı. 2000 yılında ilimizin 255 bin 576 olan nüfusu, ilk 5 yılda 10 bin 538 artarak 266 bin 114’e; sonraki 5 yılda 271 bin 208’e ulaştı.

2010 yılından 271 bin 208 olan nüfusa kayıtlı vatandaş sayısı, 2017 yılı itibariyle 300 bini geçti. 2017’den 2023 yılına kadar ise 5 yılda 24 bini aşkın artış gerçekleşti.

Kadın nüfus yüzde 49,9; erkek nüfus yüzde 50,1

Türkiye'nin ikamet eden nüfusu, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye yükseldi. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olarak kaydedilirken, kadın nüfus ise 42 milyon 638 bin 306 kişi olarak belirlendi. Bu da toplam nüfusun %50,1'ini erkeklerin, %49,9'unu ise kadınların oluşturduğunu gösteriyor.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı arttı: Yüzde 68,3

Türkiye'de çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 seviyesindeyken, 2023 yılında %68,3'e yükseldi. Bu veri, ülkenin demografik yapısında önemli bir değişimi işaret ediyor. Aynı dönemde çocuk yaş grubu olarak kabul edilen 0-14 yaş aralığındaki nüfus oranı ise %26,4'ten %21,4'e geriledi. Bu durum, Türkiye'nin nüfus yapısında çocuk yaş grubunun azaldığını gösteriyor. Diğer yandan, 65 yaş ve üzeri nüfus oranı ise %7,1'den %10,2'ye yükseldi. Bu artış, yaşlı nüfusun daha belirgin bir şekilde arttığını gösteriyor ve ülkenin yaşlanma sürecine girdiğine işaret ediyor.

 

# Türkiye, çocuk

07 Şub 2024 - 00:00 Bolu- Güncel

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