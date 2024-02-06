Kocaelispor’da Boluspor maçı öncesi Douglas Tanque şoku

Brezilyalı forvet Douglas Tanque, Japonya Ligi'nden gelen bir teklifi kabul ederek, Kocaelispor ile yollarını ayırdı. Samsunspor ve Kocaelispor formaları altında Boluspor'a karşı etkili performanslar sergileyen Tanque'nin ayrılışı, Boluspor için büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Douglas Tanque'nin ayrılık hikayesi
Kocaelispor'un en değerli gol silahlarından biri olan Douglas Tanque, iki sezon boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu, Samsunspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz yaz transfer döneminde Kocaelispor'a katıldı.
Tanque’nin Kocaelispor karnesi
Tanque 20 maçta 10 gol, 1 asistle takımına önemli katkılarda bulunmuştu. Ancak Japonya'nın Shizuoka Shimizu kulübünden gelen teklif üzerine, sözleşmesindeki 750 bin Euro'luk fesih bedelini ödeyerek Kocaelispor'dan ayrılma kararı aldı.
Kocaelispor'da yeni forvet arayışı başladı
Tanque'nin ayrılışı, Kocaelispor'u zorunlu bir transfer harekatına itti. Ara transfer döneminin son günlerinde yaşanan bu beklenmedik gelişme üzerine, yönetim hızlı bir şekilde yeni bir santrafor bulma peşine düştü.
Kocaelispor’da gözler eski Bolusporlu oyuncuda
İlk hedef olarak Sakaryaspor'da forma giyen ve daha önce Boluspor için de ter dökmüş olan Kabongo Kasongo'nun adı geçiyor. Kasongo'nun transferi, önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir ve Kocaelispor için yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.
Boluspor için stratejik bir fırsat
Douglas Tanque gibi önemli bir golcünün rakip kadrodan ayrılması, Boluspor'a kritik bir maç öncesinde beklenmedik bir avantaj sağlıyor. Kocaelispor'un forvet hattında yaşadığı bu önemli kayıp, Boluspor'un şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirdi. Pazar günü oynanacak maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor ve Douglas Tanque'nin ayrılığı bu mücadelenin seyrini değiştirebilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.