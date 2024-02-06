6 Şubat depremleri yıldönümünde Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlanan belgeselde TSK’nın yaptığı arama kurtarma çalışmalarına yer verildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen yıkımda 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli 11 ilde gerçekleşen depremlerin yıl dönümünde ‘6 Şubat Deprem Belgesi’ yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 1'inci yıl dönümünde, ‘6 Şubat Deprem Belgeseli’ yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yayımlanan belgesele ilişkin paylaşılan notta, “6 Şubat depreminin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yardımına koşan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak arama-kurtarma çalışmaları, yardımların bölgeye ulaştırılması ve asayişin sağlanması gibi önemli görevler gerçekleştirdi. Kahraman Mehmetçiklerimizin ve vatandaşlarımızın anlatımıyla hazırladığımız kısa belgeselde, depremin hemen ardından neler yaşandığını, ne tür çalışmalar yapıldığını izleyebilirsiniz” denildi.